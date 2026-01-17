Un estilo de vida está desapareciendo lentamente. Cada día, cada mes, cada año, de forma silenciosa, el modo de convivencia de hace décadas se transforma y modifica nuestra forma de relacionarnos, de alimentarnos, de ocupar el tiempo libre; en definitiva, se está generando una sociedad bastante diferente a la de ayer.

La tecnología, las nuevas formas de trabajo y la vivienda son algunos de los motores de estos cambios, mientras la educación se mantiene erre que erre, como si nada hubiera pasado. Tal vez el mañana sea un futuro mejor que hoy no acertamos a imaginar. Se habla de nuevas profesiones llamadas a generar la riqueza que hoy no llega a la mayoría por la precariedad laboral, pero la pregunta es inevitable: ¿Hasta que esa profesión prometida llegue, cómo aguantamos?

En el exterior asistimos a cambios constantes: la detención de Trump, la revolución en tierras persas, los posibles giros en Cuba, Nicaragua o Colombia, señal de que esta vorágine transformadora cada vez toma más velocidad. El medio ambiente también reclama su lugar, como si nos dijera: “Eh, que yo también cuento en esta nueva sociedad”. Los vaticinios nos inundan de negatividad en muchos aspectos de la vida humana: el planeta se calienta, como también lo hacemos los seres humanos. La satisfacción y el bienestar parecen los grandes perjudicados. Si hiciésemos una encuesta mundial, quizá el índice de felicidad sería tan escaso que más valdría no conocerlo, dejando en evidencia a unos políticos que ya no son capaces no solo de innovar, sino tampoco de controlar la espiral de insatisfacción en la que nos encontramos. Los extremos vuelven a crecer ante tanta pasividad e ineficacia política, como si fueran el santo santorum llamado a llevarnos a un mundo mejor, cuando la historia demuestra que su irrupción suele traer más inestabilidad social y económica.

No hace falta poner sus nombres: los titulares hablan todos los días de ellos. Un estilo de vida se va, y queda la duda de lo que está por venir. De momento, la falta de felicidad y de bienestar parece ser su denominador común. Ah, y el paro juvenil sigue su récord de crecimiento en todo el planeta, en esta carrera de la vida.