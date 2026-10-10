La odisea de lograr un taxi

Por padecer por problemas de movilidad me veo en la necesidad, con bastante frecuencia, de acudir al servicio prestado por los taxistas. Un servicio que ha ido a peor desde que se suprimieron las paradas con sus respectivos teléfonos a los que llamar para solicitar el servicio. El servicio se realiza a través de una centralita ubicada en otra ciudad gallega. Una centralita o bien comunicando o que te mantiene a la espera con una desesperante musiquita.

Sabido es la larga lista de espera en la sanidad pública para una intervención quirúrgica. Pues bien, tras un largo año de espera para una cirugía máxima ambulatoria oftalmológica a realizar a mi compañera, al fin fue citada para la misma el pasado día 9 del presente a las 8,30 de la mañana. Comenzamos a llamar a centralita de teletaxi el único servicio disponible, desde las 7,30. Lo de siempre, o comunicaba, o cuando una voz te contestaba que pronto seríamos atendidos, y musiquilla al canto. Dieron las 8,00 cuando se nos comunicó que no había taxis disponibles.

Estábamos a punto de perder una cita médica perentoria. Unos vecinos, que siempre han demostrado una desbordante empatía social hacia el prójimo, viendo nuestra desazón en plena calle, se ofrecieron acercarnos a la Residencia Sanitaria Nosa Señora do Cristal. Gracias a ellos pudimos llegar a la cita señalada.

Critico al sistema centralizado impuesto, y no al taxista siempre dispuesto y amable, que necesita trabajar. Ojalá esta queja mía, como otras que he escuchado, haga meditar a los directivos de la Agrupación Patronal de Taxistas de que el sistema centralizado no es satisfactorio para quienes nos vemos obligados a acudir a su prestación.

Deseo hacer público nuestro eterno agradecimiento a Elena y José, propietarios del Café Bar O Xestal, por su amable y atenta disposición a sacarnos del apuro provocado por un servicio público de transporte obsoleto.

Abelardo Lorenzo (Ourense)