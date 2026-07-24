La oferta del día

Como en un supermercado, la información también tiene su oferta del día. Hay de todo y en formato repetido: corrupción, olas de calor, líos judiciales, incendios, guerras que un día están lejos y al siguiente te caen encima. Un surtido que cambia cada mañana, pero que ya no pilla a nadie desprevenido.

Cuando no hay fútbol de por medio, parece que baja el volumen, pero es puro espejismo. Aprieta el calor y afloja el interés: la actualidad suena a déjà vu con distinto titular.

Agosto es un mes tramposo: siempre cuela alguna noticia de las que deberían dejarnos clavados, pero nos pilla con la piel ya curtida. El Parlamento echa el cierre por vacaciones y se nota menos ruido, aunque el fondo siga igual. Y, de paso, llega el turno del escaparate veraniego: “mira qué look”, “vaya tipazo a pesar de la edad”… como si eso también cotizara en bolsa informativa.

Hemos tragado tanta información que hasta lo extraordinario se ha vuelto rutina. Igual el titular del día es ese: que ya casi nada nos sorprende, ni siquiera cuando anuncian el fin de todo… otra vez.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)