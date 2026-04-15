Redes contra cerebros infantiles

Publicado: 15 abr 2026 - 04:10
Cartas al director en La Región.

Las redes sociales están transformando la infancia en un escaparate de vanidades prematuras. Niñas que no precisan cuidados corporales complejos imitan rutinas de “skincare” vistas en TikTok e Instagram: sérums, exfoliantes y cremas antiadultas, una moda que invade baños familiares.

Expertos en Dermatología y Pediatría alertan: estos productos son innecesarios para pieles infantiles, más sensibles, y provocan irritaciones, alergias o empeoran acné. Basta limpieza suave, hidratación básica y fotoprotector; nada de fórmulas adultas con retinol o fragancias agresivas.

Dermatólogos y pediatras insisten en rutinas simples adaptadas a la edad. Se denuncia el lobby cosmético y la falta de regulación: influencers menores promocionan sin control, amplificando presiones que distorsionan la autoimagen.

Esta barbarie sacrifica el desarrollo cerebral por la obsesión estética. Filtros ideales ocultan acné real, fomentando ansiedad, depresión o trastornos alimentarios en vulnerables adolescentes. Neurodesarrollo forjado en likes, no en juego libre.

Despertemos: hay que regular la publicidad digital con menores, educar en autenticidad. Prioricen mentes sobre mirrors. ¿Permitiremos que algoritmos roben infancias? Resulta paradójico prohibir móviles en aulas mientras esta barbarie azota a futuras ciudadanas. ¿No es violencia de género?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)

Contenido patrocinado

stats