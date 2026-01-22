CARTAS AL DIRECTOR
A Teresa, mi querida esposa
Te fuiste de nuestro lado la madrugada del día de Reyes, como siempre, sin hacer ruido, sigilosamente para no molestar.
Esa misma noche anticipaste algo mandándonos muchos besitos y a mí me dijiste que te marchabas pero que te esperara cuando volvieras.
Teresa, que sepas que te esperaré siempre tal y como hice hasta ahora, porque no solo fuiste una magnifica y amorosa esposa, sino una gran madre y una extraordinaria abuela.
Te has ido, pero sigues con nosotros porque estás atrapada en nuestros corazones.
El vacío que has dejado, está cubierto por todo el amor que has derramado durante toda tu vida, porque ha sido tan abundante que lo tenemos acumulado en nuestros corazones.
Tendría argumentos para escribir un libro de enormes dimensiones, pero todo se resume en el gran amor que llevas derramando para “todos” toda tu vida, y todo aquel que tuvo el privilegio de conocerte, no tiene ninguna duda sobre lo que estoy diciendo.
Gracias, cariño, por todo lo que nos has dado y por el gran legado de amor que nos has dejado.
Te quiero con toda mi alma y ansío el día que pueda abrazarte de nuevo, que espero que sea muy pronto.
Tu esposo y amigo.
Gumán Pigrexa (Ourense)
