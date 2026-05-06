Amigos y amigas:

Acabo de leer el libro que lleva el título de esta carta. Está publicado en la Editorial PPC y dedicado por el autor a su abuela, “que tuvo siempre la casa abierta”. Su autor, el salesiano Juan Carlos Alonso, es licenciado en Ciencias Físicas y Teología, fue premio extraordinario final de carrera en la Universidad Pontificia Comillas y es mago, como Don Bosco. El libro obtuvo el premio al mejor “Ensayo teológico joven 2026”.

Si os gusta la frenología, la filosofía, la teología, la política…; si estáis de acuerdo con J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, el 29 de enero de 2026, cuando sostenía el concepto cristiano del “ordo amoris”; si pensáis que el concepto “prioridad nacional” choca con quien tenga sentimientos humanos; si estáis de acuerdo en que en Ourense no es necesario “ser” más gallego que español; si…, os gustará examinar el libro “Todos, Todos, ¿Todos?”.

El volumen explora algunos argumentos que se han empleado para justificar el racismo: Adán puso nombre a todas las bestias del campo, pero no a sí mismo; seamos, pues, cuidadosos antes de colgarle nombre a los seres humanos, porque Dios se reservó ese derecho para sí. En algunas ocasiones se ha hablado de pueblo, patria, nación, estirpe o linaje para sostener posturas similares a las estrictamente racistas. ¿Por qué decimos que todos somos iguales si es evidente que Dios nos ha hecho diversos? ¿Es posible afirmar que en la Iglesia hay lugar para todos? ¿Son los frutos los que hacen que el árbol sea bueno o es el árbol el que otorga bondad a los frutos?

Algunas afirmaciones del libro: Cuanto más vivimos para Dios, más plenitud alcanzamos en nuestro ser persona. Una sociedad, por muy cristiana que sea, no debe hacer de la acogida cristiana incondicional al emigrante una norma moral. Todas las culturas albergan en su seno elementos valiosos. El criterio territorial para constituir las parroquias sigue teniendo sentido. La actitud racista se puede encontrar en todos los seres humanos….

Amigos y amigas, el libro me lleva a repensar lo mamado en Bustavalle-Zorelle-Maceda, lo estudiado en Salamanca, lo compartido en Allariz y Xunqueira, y a seguir leyendo y pensando en Ourense. Que todos, todos, todos salgáis airosos del examen del libro. Y, mientras, ¡que la anduriña os acompañe y Fátima nos guíe!

Adolfo Requejo Rodríguez

(Ourense)