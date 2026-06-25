La CIUG se está coronando como paradigma de incompetencia. El asunto es suficientemente serio como para dedicar unos minutos a reflexionar. El profesorado se pasa dos cursos explicando, proponiendo entrenamiento adaptado a los criterios de los grupos de trabajo de la Comisión y dando orientaciones académicas para preparar las cuestiones competenciales. El alumnado asume el esfuerzo y, dependiendo de la nota de corte, vive estos cursos con una intensidad rayana en los límites de la salud mental (demasiada presión). Las familias acompañan como pueden este proceso, muchas veces con el corazón en un puño, esperando, deseando que todo salga bien. Y llega la PAU: es el momento de demostrar con solvencia que se ha trabajado duro.

Este curso la CIUG se enfocó en una PAU libre de cualquier elemento que permitiera copiar: fuera relojes inteligentes, coleteros a las melenas y revisión de paquetes de pañuelos de papel (podrían ocultar micrófonos). Tan estupendos se pusieron que olvidaron lo importante. Hubo errores en exámenes y correcciones de chiste. Las reclamaciones lo evidencian: pruebas revisadas que mejoran hasta en dos puntos; incluso en materias que ponderan doble. La nota definitiva, mermada porque se hace la media de ambas correcciones y, lo peor: aptos que antes de la revisión no lo eran.

¡Ya está bien! Estamos hartos: profesores, familias y alumnado. Lo que los chavales se juegan en la PAU es importante, señores, no se burlen de ellos ni de sus familias y demuestren que saben lo que hacen. Si exigen competencia al alumnado, empiecen por demostrarlo.

Román Godás Ibáñez (Ourense)