RECUNCHO HEBDOMADARIO
Anfield, o templo do Liverpool
RECUNCHO HEBDOMADARIO
O 28 de setembro de 1884 inaugurábase en Liverpool o estadio de Anfield, un recinto que co paso do tempo acabaría converténdose nun dos escenarios máis coñecidos da historia do fútbol. Naquela época, porén, o fútbol aínda estaba lonxe de alcanzar a popularidade que ten hoxe e Anfield non era aínda a casa do Liverpool.
Os primeiros anos de Anfield estiveron ligados ó fútbol local e, especialmente, ó Everton. O club xogou alí desde finais da década de 1880, cando o recinto comezou a adquirir importancia dentro da vida deportiva da cidade. Durante aqueles primeiros tempos, o estadio era moi diferente do que coñecemos actualmente: apenas contaba coas instalacións e as grandes bancadas que chegarían décadas despois.
Un dos elementos máis recoñecibles do estadio é The Kop, a famosa bancada situada detrás dunha das porterías. O seu nome e a súa tradición están intimamente ligados á afección do Liverpool e á atmosfera que se vive durante os partidos.
A historia deu un xiro en 1892. Tras unha disputa entre os propietarios do terreo e o Everton, este club abandonou Anfield para trasladarse a Goodison Park. Foi entón cando John Houlding, propietario do estadio, decidiu crear un novo equipo para ocupar o campo. Así naceu o Liverpool Football Club, que disputaría os seus primeiros encontros en Anfield.
Desde aquela, o estado foi medrando ó mesmo ritmo que o propio Liverpool. As súas bancadas ampliáronse, aumentou a capacidade e Anfield converteuse nun lugar fundamental para os afeccionados. Co paso do século XX, o campo foi escenario de grandes partidos, títulos e noites europeas que quedaron na memoria de varias xeracións.
Un dos elementos máis recoñecibles do estadio é The Kop, a famosa bancada situada detrás dunha das porterías. O seu nome e a súa tradición están intimamente ligados á afección do Liverpool e á atmosfera que se vive durante os partidos. Tamén se converteron en símbolos do recinto cancións como “Nunca camiñarás só”, entoada polos seareiros antes dos encontros e que, ó escoitala, pon os pelos de espeto.
Hoxe, Anfield segue sendo a casa do Liverpool e unha das grandes referencias do fútbol inglés. Máis de 140 anos despois (en concreto, 142) da súa inauguración, o estadio continúa ligado á historia dunha cidade, dun club e dunha afección. O que comezou como un campo deportivo en 1884 acabou converténdose nun dos lugares máis emblemáticos do fútbol mundial. Longa vida a Anfield!
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