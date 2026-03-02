Un día redondo en Celanova para festejar el legado de San Rosendo

Vecinos y visitantes disfrutaron del concierto de la banda municipal rodeados por los coches clásicos que llenaron la plaza.

Celanova entera tuvo este domingo una cita con su historia. Un año más, la villa se volcó este 1 de marzo para conmemorar por todo lo alto el 1.049 aniversario del fallecimiento de su patrón y fundador, San Rosendo. La festividad local en su honor congregó desde primera hora de un domingo radiante a multitud de vecinos y visitantes que, animados por las excelentes temperaturas y el cielo despejado, aprovecharon para llenar las calles, terrazas y plazas del municipio.

El buen tiempo fue el aliado perfecto para honrar la memoria de San Rosendo, la figura histórica más relevante de la villa. El obispo, que llegó a ser virrey de Galicia, sentó las bases en el convulso siglo X para la creación del imponente monasterio de San Salvador, un Monumento Nacional que doce siglos después sigue siendo motivo de orgullo para todos los celanoveses y el elemento patrimonial más reconocible de la localidad.

El epicentro de la celebración lúdica, social y cultural tuvo lugar en la plaza, que se transformó en un vibrante escaparate del motor y de la música al aire libre, al acoger una gran concentración de vehículos. Un total de 70 coches clásicos se unieron a las 60 motos chopper y custom del club “Amigos dos Ferros”, quienes además aprovecharon para realizar una pequeña ruta.

Nadie dijo que no a un buen caldo para reponer fuerzas. | Martiño Pinal

Este museo rodante compartió escenario con la banda municipal, que a primera hora protagonizó un animado pasacalles por las principales arterias, y que al mediodía ofreció un concierto en la propia plaza que puso la banda sonora a la animada jornada dominical.

Actos religiosos

La programación matinal se completó con los actos religiosos, con la misa solemne oficiada por el obispo de la Diócesis de Ourense, Leonardo Lemos, y la tradicional procesión de las reliquias del santo por el Claustro Barroco, que portaron los cofrades de San Rosendo.

Cientos de comensales llenaron el refectorio del claustro. | Martiño Pinal

El imponente refectorio del monasterio acogió a partir de las 14,00 horas a alrededor de 400 personas que no se quisieron perder esta multitudinaria comida. Los comensales, que disfrutaron de un menú a base de sopa de piedra, bacalao con patatas y huevos cocidos, y leche frita de postre, se llevaron como recuerdo un plato de barro.

Este gran banquete, en el que Os Roquiños pusieron la amenización musical, cerró de forma brillante una jornada festiva en la que la villa demostró de nuevo su capacidad para mantener viva su historia, combinando la tradición y el patrimonio con el fin de celebrar en comunidad el legado de su fundador.