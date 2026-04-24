El Día del Libro los lectores fueron protagonistas

Los libros salieron a las calles de Ourense en busca de lectores como cada 23 de abril, fecha en que se celebra el Día del Libro.

El Día del Libro se convirtió ayer en un festejo de la lectura en la calle del Paseo y otras locaciones de la ciudad. Centenares de lectores salieron a comprar libros, ya fuese por disfrute propio, o simplemente para regalar. Público principalmente adulto y joven tuvo un intercambio activo con el gremio de libreros, que recomendó libros para las más diversas preferencias literarias.

Dinamizó considerablemente las ventas un descuento del 10%, además del obsequio de una flor y un marcapáginas con un código QR que permite acceder a recomendaciones de varias librerías de la ciudad.

“Yo navego entre muchos autores. Los géneros que más me gustan son el ensayo y la fantasía. Me inclino por lecturas que me permiten aprender acerca de la vida o mi ámbito profesional. Aquí por ejemplo he encontrado libros de Brandon Sanderson, un autor que me fascina. Creo que estas iniciativas deberían existir llevarse a cabo al menos tres o cuatro veces al año”, comentó Lara Pérez.

Lectores explorando sus temáticas preferidas en mesas del gremio del libreros en la calle Paseo. | Oscar Pinal

Fuera del ámbito de la feria del libro, cada 23 de abril se convierte en el segundo momento del año en que mayor inyección económica recibe el gremio de libreros. “Llevamos más de 30 años participando en esta iniciativa por el Día del Libro, y nos parece muy positivo sacar los libros a la calle, interactuar con el público, saber qué quiere leer la gente. Para este año tenemos marcapáginas, bolsas de regalo y una flor, con lo que asimilamos un poco el Día de San Jordi en Cataluña. A larga se convierte en un día con unas ventas muy interesantes”, señaló Pilar Rodríguez, propietaria de la librería Padre Feijóo.

En torno a las preferencias lectoras, Leticia Bugía de Librería Tanco, explicó: “Ahora mismo los lectores buscan mucho ‘Comerás flores’ de Lucía Solla, ‘Oxígeno’, de Marta Jiménez y ‘La península de las casas vacías’ de David Uclés. Luego por la tarde vienen los papás con los niños y es entonces que tiene un repunte lo infantil, que es lo que más sale”.

El Día del Libro no solo tuvo su apogeo en la calle del Paseo. Otras librerías en distintos puntos de la ciudad desplegaron charlas literarias y ofertas gratuitas de galletas y bizcochos. “En el día del libro muchas veces la gente viene buscando la última novedad. Pero aquí intentamos que los lectores se salgan de su zona de confort e intentamos ofrecerles algún otro tipo de literatura algo que le funcione como un desafío”, apuntó Rita, propietaria de la librería anticuaria “La Quinta”, ubicada en avenida de As Caldas.