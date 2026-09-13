Santiago se empapa de danza, música y teatro en sus Noches del Patrimonio

Rincones emblemáticos de Santiago de Compostela se llenaron fin de semana de música, teatro y danza en unas Noches del Patrimonio con mucha magia. La iniciativa se enmarca en Las Noches del Patrimonio, la cita cultural organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y celebrada de manera simultánea en las 15 localidades españolas incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Durante los días 11 y 12 de septiembre, vecinos y visitantes pudieron visitar en Santiago hasta siete espacios patrimoniales en horario nocturno y, además, disfrutar de una reinterpretación de “La consagración de la primavera”, entre otras actividades.

Las Noches del Patrimonio concentraron el grueso de su programa durante la noche del sábado. Entre las 20.00 y 23.00 horas, se abrió las puertas a siete espacios que están habitualmente cerrados en ese horario. Entre ellos, el Pazo de Xelmírez y la Torre da Carraca, la Casa de la Troya, la Casa RIA y la Casa do Cabido contaron con visitas y recorridos guiados durante ese tiempo, con horarios específicos para cada caso.

Puertas abiertas

Además, la noche de puertas abiertas, encuadrada en el eje “Patrimonio Aberto”, permitió visitar el Colexio de Fonseca, la iglesia de San Martiño Pinario-Museo Diocesano, o la Zona C, antigua Casa do Concello.

El eje “Patrimonio ao Vivo” incluyó una reinterpretación de la coreografía “La consegración de la primavera” por parte de Roger Bernat durante la noche del 12 de septiembre.

La iniciativa también contó con animación musical en las calles por parte de la Real Banda de Cadeiras Encartables, cuyas creaciones se popularizaron con el Tiny Desk de Amaia, y con un concierto homenaje a Alejandro Pérez Lugín en el centenario de su fallecimiento, que estuvo a cargo de la agrupación musical del Museo Casa de la Troya. Por último, dentro del eje “Patrimonio Agora”, abrieron sus puertas cuatro talleres y espacios artísticos que contribuyen a enriquecer el patrimonio actual. Estos son Mareiras y los talleres de orfebrería Kinga Haudek, Brigantia y Susi Gesto.

Llenos absolutos en los espacios monumentales

La novena edición de Las Noches del Patrimonio, una de las citas más destacadas del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España completó ayer con “un gran éxito” de participación su primer fin de semana de programación.

A lo largo de los últimos dos días, 14 de las 15 ciudades abrieron sus espacios patrimoniales en horario nocturno para acoger visitas guiadas, conciertos, espectáculos de danza contemporánea, teatro y talleres, entre otras actividades, congregando a miles de personas en torno a estas propuestas culturales.

El presidente del grupo, Rubén Viñuales, agradeció la respuesta que ha tenido esta iniciativa, destacando la importancia de acercar el patrimonio a la ciudadanía. “La gran aceptación que hemos registrado este año demuestra que existe interés, que nuestros espacios patrimoniales despiertan curiosidad y, sobre todo, que nos ofrecen nuevas formas de descubrir nuestras ciudades. Ese es, precisamente, el espíritu de Las Noches del Patrimonio”.

Esta edición, además, ha supuesto una evolución con respecto a años anteriores. Por primera vez, la celebración se ha extendido a lo largo de dos noches; un cambio que Viñuales ha valorado positivamente.