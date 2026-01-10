El Ourense CF quiere aprovechar el mal momento de la Ponferradina

El Ourense CF viaja esta tarde a Ponferrada con la clara intención de pescar en río revuelto, ya que la situación del equipo berciano era impensable a principio de temporada cuando el único objetivo era pelear por el ascenso.

A las cuatro de la tarde parte la expedición azulona, que desde las nueve de la noche se mide en el Toralín a una Ponferradina anclada en el descenso con 17 puntos y que espera con el segundo técnico de esta temporada, Medhi Nafti, muy cuestionado y que de no ganar esta noche podría dejar un equipo que solo ha sumado un punto de los últimos 18 en juego.

Enfrente los chicos de Dani Llácer, que llegan en un buen momento. Empezaron el año con victoria, están en mitad de tabla y a mayores tienen normalidad en los entrenamientos una vez olvidadas las competiciones coperas. Para el encuentro de esta tarde están todos disponibles porque vuelve Álvaro Yuste una vez complicada sanción. El técnico azulón, con todo, no quiere confianzas y asegura que “vamos con mucha ilusión, pero debemos tener mucho respeto a una Ponferradina que está claro que no está en su mejor momento, pero que es un gran equipo, con muy buenos jugadores. No me fío, porque sabemos que es un campo muy complicado y que ellos van a salir a darlo todo y seguro que si queremos lograr algo positivo vamos a tener que hacer un partido muy bueno y sobre todo aprovechar las ocasiones que tengamos”. Y terminó subrayando que “será importante ser estables, maduros y saber manejar las situaciones complicadas que vamos a tener que pasar y tratar de aprovecharnos de la ansiedad que ellos pueden tener si el partido se le complica”.

Salidas del equipo

Tres jugadores abandonaron el equipo en este mercado invernal. Dani García firmó en el Lorca Deportivo, Oriol Comas regresó a casa para jugar en el filial del Girona y por último el delantero Kensly Vázquez dejó este jueves el equipo para incorporarse al Cacereño, que en dos semanas visitará O Couto.