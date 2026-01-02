Ousman, primer fichaje invernal del Barbadás

El año 2026 ha arrancado fuerte para la Unión Deportiva Barbadás, ya que el conjunto de A Valenzá se ha hecho con los servicios del delantero Ousman Tata (Yaoundé-Camerún, 2000), que procede del Azuaga de la Tercera Federación extremeña, a donde llegó el pasado verano.

Se trata de un atacante que puede jugar en ambas bandas y como delantero centro, mide 1,85 metros y se caracteriza por su velocidad y potencia física. Antes de recalar en el Azuaga, militó en el Guijuelo de Segunda Federación, además, también defendió los colores del Racing Rioja, San Ignacio y Santa Marta. Tata se formó en la cantera del Alavés y llega hasta Os Carrís para llenar el hueco dejado por Cevada.

Este fichaje es la primera operación de Daniel Carrera, nuevo director deportivo de la entidad azulona. Tanto Carrera como la directiva siguen trabajando en la incorporación de más jugadores para completar una plantilla de garantías para escapar de las posiciones de descenso.

Por el momento, los movimientos en Os Carrís han sido la llegada de Moncho Salgado al banquillo, las salidas de Borja Suárez, Cevada, Chinonso, João Teixeira y Etien; y las llegadas de Borja Atanes y Ousman Tata.

Vuelta a los entrenamientos

Tras la victoria del pasado 21 de diciembre ante el Gran Peña (1-2), la plantilla del Barbadás cogió vacaciones y esta noche, desde las 20:45 horas, regresa a los entrenamientos en la que será la primera sesión de Moncho Salgado como entrenador de los azulones.

Asimismo, el Barbadás también se ejercitará mañana por la mañana y la próxima semana regresará a la normalidad con la vista puesta en el encuentro ante el filial del Lugo que se disputará el domingo 11 en el campo de Os Carrís.

Se espera que para dicho encuentro haya más novedades en la plantilla de los azulones.