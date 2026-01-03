Tres puntos de coraje y orgullo para el Ourense CF (2-1)

Otros tres puntos para el zurrón del Ourense CF, que sigue teniendo claro que su primer y más importante objetivo es conseguir los 46 puntos, más o menos los que deben garantizar la salvación. Ya suma 22 tras ganar al Real Avilés por dos a uno, en un partido con todo en contra, pero en el que volvieron a sacar el orgullo para sumar la primera victoria del nuevo año.

Ficha técnica Ourense CF: Álvaro Ratón; Miguel Prado (Enol Coto, minuto 66), Hugo Sanz (Jelbat, minuto 81) Fran Carmona, Adri Pérez, César Moreno, Adri Guerrero (Aitor Aranzabe, minuto 86), Jerin (Iker Punzano, minuto 66), Amin, Nacho Castillo y Omar (David Muñoz, minuto 66). Real Avilés: Álvaro Fernández; Guzmán Ortega (Osky, minuto 81), Edu Campabadal, Babin (Eze, minuto 81), Borja Granero, Raúl Hernández (Raúl Rubio, minuto 64), Kevin Bautista, Santamaría, Javi Cueto (Gete, minuto 64), Berto Cayarga y Adri Gómez (Quicala, minuto 81). Goles: 0-1, minuto 41. Javi Cueto. 1-1, minuto 67. Omar. 2-1, minuto 73. Amin. Árbitro: Manrique Antequera, del colegio andaluz. Mostró tarjetas amarillas a los jugadores locales,Jerin, Amin, César Moreno y Jelbat y a los visitantes Javi Cueto, Kevin Bautista y Raúl Hernández. Además expulsó al entrenador local Dani Llácer, y a su segundo Edgar Ponce. Además mostró tarjetas amarillas al preparador físico José Alberto Cavada y al delegado de equipo Manu Morgade. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 18 de Primera Federación disputado en el campo de O Couto que presentaba un muy mal estado.

Este sábado tuvo casi todo en contra. Empezando por el campo, que no por ser algo habitual debe dejar de mencionarse. Una ciudad como Ourense no se merece un campo así, no es de recibo. Siguiendo por el colegiado andaluz Manrique Antequera, que desde el primer minuto dejó claro su afán de protagonismo, junto a su cuarto árbitro Rodríguez García, más pendiente de lo que pasaba fuera, sobre todo en el banquillo azulón. También volvió aparecer el “circo” del VAR, en la noche de este sábado con 18 minutos de descuento entre los dos tiempos. Y para terminar, el rival, que llegaba como uno de los equipos revelación y que terminó doblegando la rodilla ante la buena segunda parte de los ourensanos.

La primera parte tuvo poca historia. Más vivo y dinámico el cuadro asturiano, que se fue al descanso ganando 0-1 gracias a un centro de clase de Berto Cayarga y un preciso remate de Javi Cueto. Lo demás, fuegos de artificio.

Cambio la decoración en la segunda parte y de qué forma. Los avilesinos desaparecieron del mapa y los ourensanos dieron dos pasos al frente en busca del partido. Tras visitar al VAR por un posible penalti sobre Adri Guerrero, llegó el empate en el 67. Centro que remata Amin, salva el meta Álvaro Fernández, y Omar caza el rechace y lo manda a la jaula. Tres minutos más tarde, Adri Guerrero perdonó a puerta vacía el segundo tras un jugadón de Nacho Castillo, que este sábado dio un máster, pese a que el campo jugaba en su contra. Y en el 71 llegó el 2-1, que ya fue definitivo. Saque largo de Álvaro Ratón, dudas en la defensa y portero visitante, y Amin, el más listo, cazaba la pelota y de vaselina marcaba el segundo.

Aunque quedaba mucho tiempo, ya había quedado claro que el Avilés, pese a los cambios, no estaba en O Couto. Cierto que, sobre todo en los 13 minutos de descuento de la segunda parte, colgó una y otra vez balones sobre el área, pero con escaso peligro. Por su parte, los ourensanos pudieron sentenciar a la contra, pero el remate al palo de David Muñoz fue anulado por fuera de juego, o el de Punzano, que también devolvió el poste, no quiso entrar. Daba igual, la victoria estaba conseguida, que era lo necesario e importante.