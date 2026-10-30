Los carburantes se abaratan cuatro semanas consecutivas

Los precios de los carburantes sumaron su cuarta semana consecutiva a la baja, con lo que la gasolina acumula un abaratamiento de casi el 10% en el mes, a rebufo del efecto fiscal del Gobierno que entró en vigor a principios de octubre. En concreto, el precio medio del litro de la gasolina bajó hasta los 1,751 euros, tras descender un 1,63% con respecto a la semana pasada, alejándose así más de los máximos anuales a los que había escalado hasta principios de octubre tras encadenar trece subidas consecutivas desde junio, y consolidándose en mínimos desde finales de agosto.

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De esta manera, este combustible afianza el efecto del alivio fiscal aprobado por el Gobierno, con una rebaja que se situó nuevamente en los 20 céntimos desde los cinco céntimos que estaban en vigor hasta el pasado 1 de octubre, tras acumular un descenso del 9,74% en las últimas cuatro semanas. Por su parte, el precio medio del litro del gasóleo, que ya contaba con una rebaja de 20 céntimos por litro desde inicios de septiembre, cayó también nuevamente esta semana, con un descenso del 0,1% con respecto a la semana anterior, para situarse en los 1,887 euros.

Las bonificaciones aprobadas por el Gobierno para los carburantes dentro del tercer paquete de medidas para hacer frente al impacto por el conflicto en Oriente Próximo -en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos- suponen 20 céntimos a partir de octubre a gasolina y gasóleo, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado.

Pendientes de la subida

De esta forma, si los precios suben por encima del 15%, se volvería a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre. Con esta nueva bajada, ambos carburantes se alejan también más de la cota de los dos euros por litro a la que se habían ido acercando. Con los precios del Boletín Petrolero de la UE de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 103,78 euros, unos 26,95 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 76,83 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 96,3 euros, unos 15,62 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 80,68 euros.

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El precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,954 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,032 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,146 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,201 euros.