Hortalizas, huevos, pescado y carne disparan sus precios en el último año

Las hortalizas cultivadas por su fruto, las legumbres verdes, los huevos y el pescado y la carne se encuentran entre los productos alimenticios que más dispararon sus precios en España en el último año (desde abril de 2025 a abril de 2026), con alzas que, en algunos casos, superan los dos dígitos. En concreto, según los últimos datos del IPC de abril publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras) se encarecieron un 23% en el último año, mientras que las legumbres verdes (judías y guisantes verdes, habas, tirabeques, pochas frescas, soja fresca, brotes de soja o alfalfa) subieron de precio un 17,5%.

Por su parte, los huevos son hoy un 14,7% más caras que en abril de 2025; el pescado fresco, refrigerado o congelado, se incrementó un 8,7% y los despojos comestibles (hígados, mollejas, riñones, sesos, criadillas) elevaron sus precios un 8,6% en el último año. Destacan también las subidas de precios de los preparados de marisco (+6,7%); los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), que se encarecieron un 6,6% en el último año, y la carne fresca (+5,1%). Así lo reflejan los últimos datos de las distintas subclases del IPC, que sufrieron algunas modificaciones desde enero de este año por los cambios metodológicos operados en este indicador.

Los que más bajaron

En el otro extremo, entre los pocos productos alimenticios que se abarataron el último año destacan las frutas tropicales (aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos), que bajaron de precio un 20,4%; los aceites vegetales (-5,9%); otras frutas frescas (melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis), que se abarataron un 5,4%; las patatas y otros tubérculos (-2,9%); el azúcar de caña y de remolacha (-2,5%); cereales (-1,8%), y macarrones, tallarines, cuscús y pastas alimenticias similares (-1,5%).

En los cuatro primeros meses del año, los alimentos que más se encarecieron fueron las hortalizas cultivadas por su fruto (+24,8%), las legumbres verdes (+17,5%), el vino de uva (+5,6%), los preparados de marisco (+4,2%), otras hortalizas (ajo, cebolla, cebollinos, cebolletas, jengibre, zanahoria, remolacha, rábano, rabanitos, chirivías, nabo, puerro y todo tipo de setas, níscalos y champiñones), que se encarecieron un 4,1%, y frutas tropicales y bajas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas), que subieron en ambos casos un 4%.

En valores mensuales, las hortalizas cultivadas por su fruto fueron los alimentos que más elevaron sus precios en abril respecto a marzo, con un alza del 11,9%. Le siguen las frutas tropicales (+4%); las hortalizas de hoja o de tallo -lechuga, escarola, endivias, cogollos, canónigos, alcachofas, acelgas, coliflor, brócoli y coles, entre otros- (+2%); el pescado fresco (+1,6%), y los cereales de desayuno y las patatas, ambos con alzas mensuales del 1,2%.