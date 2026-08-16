Los precios de bayas, cítricos, huevos y pescado fresco se disparan en el último año

Las bayas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas), los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), los huevos y el pescado fresco, ya sea refrigerado o congelado, se encuentran entre los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España en el último año (desde julio de 2025 a julio de 2026), con alzas que, en algunos casos, superan los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de julio publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las bayas frescas han subido de precio un 17,2% en el último año, mientras que los cítricos frescos se han encarecido un 15,5%.

Por su parte, los huevos son hoy un 13,4% más caros que en julio de 2025; el pescado fresco, refrigerado o congelado, se ha incrementado un 7,7%, y los despojos comestibles (hígados, mollejas, riñones, sesos, criadillas) han elevado sus precios un 6,7% en el último año.

Los alimentos que más se han abaratado entre enero y julio son las hortalizas cultivadas por su fruto, como los tomates

Destaca también la subida de precios de los preparados de marisco (+5,9%) en una época en la que suelen abundar las paellas veraniegas.

Así lo reflejan los últimos datos de las distintas subclases del IPC, que han sufrido algunas modificaciones desde enero de este año por los cambios metodológicos operados en este indicador.

En el otro extremo, entre los productos alimenticios que se han abaratado el último año destacan las otras frutas frescas (melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis), que han bajado de precio un 15,4%; las frutas tropicales (aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos), que se han abaratado un 14,8%; el café (-3,2%); las hortalizas y tubérculos congelados (-3,2%); los cereales (-2,6%); el azúcar de caña y de remolacha (-2,5%), y las bebidas vegetales (-2%).

Primeros meses del año

En los siete primeros meses del año, los alimentos que más se han encarecido han sido las bayas frescas, que han disparado su precio un 40,9%, seguido de las patatas (+6,8%); los cítricos frescos (+5,9%); las frutas tropicales (+5,3%) y el vino de uva (+5,1%).

Por contra, los alimentos que más se han abaratado entre enero y julio son las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras), que han bajado un 9,6% sus precios; el azúcar (-3,7%) y el café (-3,4%). En valores mensuales, las otras frutas frescas (melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis) fueron los alimentos que más recortaron sus precios en julio respecto al mes anterior, con un descenso del 12,8%.

Le siguen las frutas tropicales (-6%) y las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates, calabacines, pepinos y berenjenas, entre otras), que se han abaratado un 4,8%.

En el lado de los descensos, los productos alimenticios que más elevaron sus precios en julio respecto al mes anterior fueron los cítricos frescos (+3%).