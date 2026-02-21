El Entroido de Ourense se resiste a despedirse

El calendario festivo ourensano encara uno de sus fines de semana más intensos con una agenda de ocio que combina tradición gastronómica, desfiles multitudinarios y propuestas musicales hasta bien entrada la madrugada. Desde la emblemática Festa da Cachucha hasta las citas de Piñata que aún mantienen vivo el pulso del Entroido, la provincia ofrece un programa pensado para públicos diversos y con capacidad de atraer visitantes más allá del ámbito local.

Uno de los grandes focos de atención se sitúa en O Carballiño, que este domingo celebra la XXXI edición de la Festa da Cachucha. La villa se prepara para una jornada que volverá a convertirla en capital gastronómica del domingo de Piñata. La programación arrancará a las 11,00 horas con animación musical en las calles a cargo de varios grupos, mientras que un total de 24 restaurantes servirán el tradicional menú centrado en la cachucha, uno de los platos más característicos del Entroido. La previsión se apoya en la pasada edición, cuando se superaron los 2.500 comensales, confirmando la consolidación de una cita que combina cocina tradicional y ambiente festivo. Por la tarde, el desfile de folións, comparsas y charangas y la actuación de la orquesta Claxxon en la Praza Maior pondrán el cierre a una jornada de fuerte tirón social y turístico.

El sábado, la atención se desplaza a Celanova, donde el Entroido vive su última parada con el Sábado de Piñata. La jornada arrancará a las 17,00 horas con un desfile animado por la charanga Os Roquiños. Ya por la noche, la verbena tomará el relevo con la orquesta Kubo y, de madrugada, la sesión del Dj Imcodee en la Praza do Millo. La entrega de premios prevista para las 23,00 horas completará un programa que el año pasado reunió a 43 comparsas y cerca de 1.400 participantes, cifras que evidencian la capacidad de convocatoria de la cita.

También este sábado, A Veiga pondrá el broche a su Entroido con la octava Xuntanza de Fulións, una de las manifestaciones más fieles al espíritu ancestral de la comarca de Valdeorras. Entre las 15:50 y las 19:20 horas desfilarán entre quince y dieciséis fulións y grupos de máscaras por la rúa principal del municipio. La programación incluye además una recreación de Oleiro e Pantallas de Xinzo y finalizará con una comida conjunta en el pabellón municipal. Durante toda la tarde, el centro de la villa acogerá una feria de productos gastronómicos locales, reforzando el carácter tradicional de la jornada.

El recorrido festivo se completa en Ribadavia, donde el Sábado de Piñata se orienta claramente al ocio nocturno. Organizada por la asociación cultural Ribadavia Activa en colaboración con el Concello y varios locales hosteleros, la propuesta combina cena y música en directo con las actuaciones de Sorcha, Mekanika y Los Lunes al Sol. Concebida como cierre del ciclo carnavalesco, la cita aspira a dinamizar el fin de semana en la capital de O Ribeiro y atraer público de toda la comarca.