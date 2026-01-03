España llama "a la desescalada y a la moderación" tras los ataques de EEUU a Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este sábado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela. Sánchez pidió desescalada, responsabilidad y respeto al Derecho Internacional tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela, y aseguró que España realiza un seguimiento exhaustivo de la situación con embajada y consulados operativos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ,dirigido por José Manuel Albares, ha asegurado que mantiene contacto permanente con su Embajada y Consulado en Caracas, así como con la unidad de emergencia consular, para supervisar la situación de la colonia española en el país, que asciende a aproximadamente 150.000 personas. Según el Ministerio, todo el personal diplomático y sus familias se encuentran en buen estado.

España ha hecho un llamamiento a la desescalada y la moderación, instando a que cualquier acción respete el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Además, ha reiterado su disposición a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la crisis actual.

El Ministerio recordó que no reconoce los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela y ha apoyado siempre iniciativas para alcanzar una solución democrática. También ha subrayado su compromiso de acoger a venezolanos desplazados por motivos políticos y de colaborar en la búsqueda de una salida democrática, negociada y pacífica.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha denunciado los ataques aéreos de Estados Unidos como una "gravísima agresión militar" contra territorios civiles y militares en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el Ejército de EEUU ha capturado a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladándolos fuera del país. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó que no se conoce actualmente el paradero del matrimonio y ha solicitado a Estados Unidos una prueba de vida de ambos.