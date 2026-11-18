El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló que son 113.326 las personas afectadas por la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto para nacionalizados por la “ley de nietos” que no acreditaron que son descendientes de exiliados y que, por tanto, no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre. Así consta en un escrito, remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y que “ha sido sometido a la supervisión de la Junta Electoral Central”.

La Abogacía del Estado, en nombre del INE, indica que del listado nominal elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, “a 1 de agosto” había registradas 163.355 personas que adquirieron la nacionalidad española en aplicación de la denominada “ley de nietos”, una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permite conseguir la nacionalidad a descendientes de exiliados.

Y recuerda que, dentro de ese listado, se certificó que 901 personas acreditaron la condición de exilio, por lo que sí podrán depositar su voto en estas elecciones generales. Los servicios jurídicos añaden que de los 163.355 registros se excluyeron 9.707 registros correspondientes a personas menores de edad en la fecha de votación o cuya adquisición de la nacionalidad es posterior a la fecha de cierre del censo electoral vigente -1 de agosto- para estas elecciones, “quedando entonces 153.648 registros”.

“Como resultado de las comprobaciones realizadas, se identificaron 117.723 registros en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)”, agrega, para señalar que, “tras el contraste con los 901 certificados emitidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, se comprobó que 729 figuraban en el CERA, quedando 116.994 registros”.