El ministro de Agricultura, Luis Planas, confía que el acuerdo entre la UE y el Mercosur pueda desbloquearse "esta misma semana"

Las recientes declaraciones muestran que la decisión se sitúa en manos de los embajadores permanentes de los Estados miembros ante la UE.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confía en que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur pueda desbloquearse “esta misma semana”, gracias a un “paso adelante” de Italia que permitiría aprobar por mayoría cualificada el mandato necesario para autorizar su firma.

La noticia que trascendió este miércoles sitúa la decisión en manos de los embajadores permanentes de los Estados miembros ante la UE, que votarán este viernes y podrían dejar allanado el camino para una firma en los días posteriores. “Entiendo de las palabras del ministro italiano, Francesco Lollobrigida, como las de ayer de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que Italia va a dar un paso adelante. Y esto significa que esperamos que esta misma semana se pueda previsiblemente adoptar por mayoría cualificada el acuerdo que permita la rúbrica de Mercosur”, afirmó Planas.

El ministro hizo estas declaraciones tras una reunión extraordinaria de titulares de Agricultura celebrada en Bruselas con la presidencia chipriota y los comisarios europeos de Agricultura, Christophe Hansen; de Comercio, Maros Sefcovic; y de Sanidad y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi. El encuentro buscaba avanzar en medidas que fortalezcan la Política Agraria Común (PAC) y, al mismo tiempo, respondan a las reservas de los países reticentes al acuerdo con Mercosur.

Planas calificó la reunión de “necesaria y oportuna” para “restablecer la confianza de los agricultores europeos” tras el malestar generado en diciembre por las propuestas de la Comisión Europea. Destacó como “un avance interesante e importante” la decisión comunitaria de adelantar unos 45.000 millones de euros vinculados a los objetivos de la PAC, aunque advirtió de que el debate presupuestario “no ha concluido”.

En materia comercial, el ministro subrayó que España ha defendido la exigencia de “reciprocidad en cuanto a la utilización de productos fitosanitarios por parte de quienes producen alimentos en países terceros”. Según explicó, la Comisión Europea “ha asumido el reto” y avanzará “en varias fases”, empezando por “situar y revisar los límites máximos de residuos” de productos especialmente peligrosos.

También anunció que la Comisión reforzará los controles en frontera, una competencia de los Estados miembros bajo supervisión comunitaria. Planas destacó asimismo el reglamento de salvaguardias extraordinarias ligado al acuerdo con Mercosur, que prevé límites de importación, un fondo de reserva de 6.300 millones de euros y mecanismos para actuar ante oscilaciones bruscas de precios o volúmenes, garantías que han contribuido —dijo— a reducir reticencias.

El ministro explicó además que la reunión abordó el mercado de fertilizantes, tanto en disponibilidad como en precios. Detalló que la Comisión trabaja en la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y ha avanzado medidas provisionales sobre aranceles, como aplicar de inmediato el principio de nación más favorecida a la urea y el amoniaco, lo que debería favorecer una reducción de precios.

Bruselas defiende el acuerdo con Mercosur

Tras la reunión, el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, defendió que se está trabajando “muy duro” para lograr la luz verde de los Veintisiete, con el objetivo de que las empresas europeas se beneficien del acuerdo “tan pronto como sea posible”. “No sólo hemos escuchado las preocupaciones, sino que hemos ido más lejos de lo que habíamos ido nunca antes”, afirmó, destacando las salvaguardas reforzadas y los mayores controles destinados a proteger al sector agrícola europeo. “Abordamos las preocupaciones reales con soluciones reales”, remarcó.

El comisario advirtió de que, en un momento “particularmente convulso”, la UE debe preservar su “credibilidad” como socio comercial fiable. Preguntado por una fecha para la firma del acuerdo —posiblemente a comienzos de la próxima semana si se desbloquea el viernes— evitó concretar: “Lamentablemente no tengo una bola de cristal”, señaló, recordando que la decisión depende de una “mayoría cualificada” y confiando en que salga adelante cuanto antes.

Sefcovic evitó interferir en las gestiones de la presidencia chipriota y pidió esperar al resultado de la discusión entre embajadores, de la que dependerá el siguiente paso en el proceso.