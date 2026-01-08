La inacción de los justos

¿Se vivía mejor en aquella Nápoles (o en aquel Palermo) decimonónicos adonde no llegaba la mano controladora pero protectora del Gobierno italiano o cuando la Camorra (o la palermitana Cosa Nostra) llenó el vacío de poder con orden a cambio de extorsión? La pregunta es extrapolable a la Venezuela del siglo XXI, antes y después del golpe en la mesa de Trump.

Cabe señalar que el capo político estadounidense se crió en el neoyorquino barrio de Queens, hogar de familias ilustres de la ciudad, como los Gambino o los Luchesse, y donde quien cortaba el bacalao durante su niñez eran los Corleone. Quizás esas vecindades de Donald influyan en su modo de gobernar, que sacrifica la legalidad en aras de la efectividad y el lucro. Como el electo inquilino de la Casa Blanca, las Cinco Familias gozaron de apoyo popular, pese a su matonismo.

¿Será que más perniciosa es la inacción del justo que los abusos del marrullero?

Suso Liste

(Santiago de Compostela)