Alfonso Rueda promueve el despliegue eólico para "mantener el liderazgo de Galicia en el sector"

En una visita a la planta de reparación de componentes eólicos de la empresa Siemens Gamesa, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que el objetivo de la Administración autonómica es “mantener el liderazgo de Galicia” en el sector eólico e impulsar el despliegue de esta en la Comunidad.

El recorrido de Rueda por la planta ubicada en la localidad de Sigüeiro, en el Ayuntamiento de Oroso, tuvo lugar este lunes y en la misma estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

"Hay que poner en valor lo bien que se hacen aquí las cosas. Aquí, en un rincón de España y de Europa, se hacen trabajos de mucha precisión. Y hay mucha gente de muchas partes del mundo que decide que este es el lugar en el que tiene que confiar sus inversiones y sus negocios. Eso habla muy bien del trabajo que hacemos", destacó el presidente de la Xunta.

Rueda hizo hincapié en que Galicia es líder en número de centros productivos y empresas especializadas, además de en las cifras de empleo. En concreto, el sector genera en la comunidad unos 5.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos: "Agradezco muchísimo la apuesta de Siemens Gamesa, vuestro trabajo, y os pido que nos ayudéis a que entre todos consigamos que Galicia no pierda la posición puntera que tuvo en el sector eólico", ha apuntado Rueda.

En el post que se muestra a continuación se ve cómo transcurrió la visita del presidente de la Xunta por las instalaciones de la planta y cómo, a su paso por distintas áreas de la misma, intercambió palabras con trabajadores y equipo de dirección.

En la visita, a la que también ha asistido el director general de Siemens Gamesa en España, Kerman Gabiola, se ha inaugurado un nuevo banco de pruebas, ejecutado íntegramente en Galicia, que servirá para garantizar la máxima calidad en los procesos de reparación de esta fábrica: "Quien invierte es porque, primero, quiere consolidar lo que ya tiene. Y, segundo, porque quiere seguir creciendo. Siempre que alguien decide invertir en Galicia nosotros tenemos que celebrarlo y apoyarlo", ha destacado.

Para mantener este liderazgo, la Xunta ha señalado que está poniendo en marcha un amplio abanico de medidas. Entre otras, la Ley de recursos naturales, que garantiza que buena parte de los beneficios de la tierra y del viento queden en Galicia; el nuevo plan sectorial eólico, que se empieza a tramitar este año y que pretende dar más seguridad jurídica; o el impulso a la eólica marina, un segmento con mucha proyección futura.

Menor impacto en el medio ambiente

El presidente también ha puesto en valor el proceso de repotenciación que impulsa la Xunta, que tiene como objetivo generar más producción con menor impacto en el medio ambiente.

En este sentido, ha precisado que se prevé eliminar hasta el 80% de los molinos gracias a la instalación de otros aerogeneradores más modernos, potentes y eficientes.

Al respecto, el Gobierno gallego ha indicado que, en los últimos meses, se han presentado siete nuevas solicitudes de repotenciación, que se suman a las otras nueve que tramitadas entre 2024 y 2025: "Nosotros tenemos nuestro propio petróleo en el agua y en el viento. Y sería absurdo que no intentásemos utilizarlo", ha remarcado Rueda.

Por último, el titular del Ejecutivo gallego ha vuelto a lamentar "el bloqueo judicial" al que está sometido el sector y que dificulta el despliegue de una energía que contribuiría de forma decidida a la transición verde, gracias a la reducción de emisiones contaminantes, y al impulso de la industria gallega, a través del suministro de energía limpia y barata: "Todos tienen derecho a competir, pero nosotros también. Y si tenemos eso claro, y lo defendemos con rigor, seguro que nos irá bien", ha concluido el presidente.

Inauguración del banco de ensayos

Por su parte, en otro comunicado, la planta de Siemens Gamesa en Sigüeiro ha informado de la puesta en marcha de un innovador banco de ensayos para el mantenimiento de los ejes principales de los aerogeneradores, cuya función en las turbinas es transferir la energía mecánica generada por las palas hacia la multiplicadora, donde se eleva la velocidad del eje para poder generar electricidad.