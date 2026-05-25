E-Dixgal, creado desde las aulas de Galicia para reformar el sistema educativo

El programa de educación digital de la Xunta, E-Dixgal se consolida. Pero, ¿por qué regular ahora la desconexión digital o el uso de pantallas en las aulas después de años trabajando con programas como E-Dixgal? Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, enmarca la futura ley de educación digital en un momento en el que “hay que proteger y hay que establecer unos marcos claros de trabajo para todo el personal docente. Todos nos encontramos un poco los mismos interrogantes y, desde luego, es muy destacable por parte de la Consellería de Educación que sea la primera en poner en la mesa un texto legal que hace falta en todo el sistema educativo”, añadió.

En esta línea, insiste en que “es una necesidad dar certezas, dar seguridad y establecer un marco coherente para todos los profesionales que desarrollan el trabajo dentro del sistema educativo de Galicia, pero también es necesario para la sociedad, para las familias y para el alumnado”. Con todo, hace hincapié en que el programa E-Dixgal es “perfectamente compatible” con el modelo que la Consellería contempla en esta nueva ley, “que recoge que se apuesta por un modelo de enseñanza híbrida”.

“Se hace un reconocimiento explícito y favorable respecto al empleo de la tecnología en el aula, pero siempre con equilibrio, siempre bajo el principio de gradualidad, que implica que en cada etapa educativa hay que tener en cuenta cómo debe estar presente la tecnología”, subraya. Finalmente, aclara que, en el caso de E-Dixgal, los objetivos siguen siendo los mismos que cuando se puso en marcha la iniciativa, “contribuir a la adquisición de la competencia digital por parte del alumnado. Esa competencia digital hoy en día es inherente al derecho a la educación, lo cual está, no solamente presente a lo largo de todos los currículos, sino que es, como digo, parte fundamental en el siglo XXI del derecho a la educación”, defiende.