Luz verde ambiental al parque tecnológico y científico de Zas

La Xunta dio luz verde ambiental al plan parcial del Parque científico y tecnológico de la Costa da Morte, en Zas, que tiene como objeto establecer la ordenación detallada del sector y resolver sus conexiones exteriores. El desarrollo del proyecto deberá ir acompañado de una nueva prospección arqueológica en todo el ámbito, después de que Patrimonio Cultural hubiera advertido de la posible existencia de bienes arqueológicos no catalogados.

El informe ambiental estratégico concluye que el plan no tendrá efectos ambientales adversos significativos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la resolución en materia de paisaje, patrimonio cultural, abastecimiento y saneamiento, tráfico y ruido. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural señaló que, en base al patrimonio arqueológico catalagodado en la zona, se puede concluir que el ámbito de actuación “se localiza en el medio de una gran necropolis neolítica”.

Dos posibles túmulos

Tras un análisis realizado con la herramienta LiDAR, se apreciaron dos posibles túmulos no catalogados en el interior del ámbito. El informe explicó que los vuelos realizados en 1956 y 1980 describen el ámbito como una zona casi sin modificaciones que conserva el substrato original, lo que hace posible que todavía se conserven yacimientos que no sean apreciables en superficie.

Patrimonio también puso el foco en la prospección arqueológica que figura en la documentación del plan. Según precisó, es de 2009 y no se corresponde con una investigación específica de este ámbito, sino con un estudio de los yacimientos arqueológicos catalogados en todo el término municipal realizado para su catalogación y delimitación en el PXOM de Zas.

Por ello, consideró que no existe una investigación reciente que permita descartar la existencia de bienes arqueológicos sin identificar.

En este sentido, la resolución establece que deberá realizarse una nueva prospección arqueológica en todo el ámbito del plan, más de 200 metros alrededor, para estudiar el territorio e identificar los posibles bienes de patrimonio cultural.

Así, el espacio se articula en una superficie de 437.812 metros cuadrados, de los que 351.850 metros cuadrados corresponden al sector de suelo urbanizable industrial AR-Sector-I3 del PXOM, conocido como Polígono Monte Vello, a los que se suman 73.879 metros cuadrados de zonas verdes y 5.613 metros cuadrados de otro de viario.