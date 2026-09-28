La Sociedad de Geriatría urge frenar la soledad no deseada

El presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, José María Failde, apeló a “anticiparse a los cambios demográficos” frente a una planificación de los recursos ante el envejecimiento de la población “al ritmo al que crecen las necesidades”. En el mismo sentido, la presidenta de la Asociación de Centros de Día de Galicia (ACDgal), Lucía Couso, incidió en la importancia de reivindicar “recursos, derechos y una atención de calidad” para los mayores, sobre todo aquellos que sufren de soledad no deseada.

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Así lo apuntaron ambos con motivo de la celebración el 1 de octubre del Día Internacional de las Personas Mayores. Del mismo, Failde afirmó que debe ayudar “a visibilizar realidades que, con demasiada frecuencia, permanecen fuera del debate público”.

“La atención, el reconocimiento y la defensa de sus derechos deben formar parte de la agenda política y social los 365 días del año”, afirmó para incidir en que el envejecimiento “no es un problema que resolver, sino una realidad demográfica y social a la que debemos adaptarnos con visión de futuro”.

“Una mejora notable”

Al respecto, destacó los avances con “una mejora notable en la atención sanitaria, en la prevención de enfermedades, en los servicios sociales y en la propia concepción del envejecimiento, cada vez más entendida como una etapa con potencial para seguir contribuyendo”.

“Cada vez adquieren mayor importancia cuestiones como la soledad no deseada, la salud mental, el bienestar emocional, la accesibilidad digital o la posibilidad de permanecer en el propio entorno con autonomía y seguridad”, citó entre otras cuestiones. Así, abogó por profundizar en la integración sociosanitaria “con una atención más coordinada y centrada en la persona”; favorecer la permanencia en el entorno habitual “con un refuerzo” de la ayuda a domicilio o la teleasistencia avanzada y abordar “la soledad no deseada y el edadismo”. “Ambos tienen importantes repercusiones sobre la salud física, psicológica y social, y requieren respuestas coordinadas desde las administraciones, las entidades sociales y la propia comunidad, en Galicia, además, estos desafíos adquieren una especial relevancia debido a nuestro perfil demográfico”, concretó.