PROGRAMA INTERREG ATLANTIC AREA
Ribeira Sacra y Valdeorras se alían para captar turistas
PROGRAMA INTERREG ATLANTIC AREA
La “cova” Os Bidueiros” de Seadur (Larouco) reunió a representantes de los sectores público y privado de la Ribeira Sacra y Valdeorras que participan en el Grupo de Apoyo Local del proyecto europeo POST (Polycentric Sustainable Tourism), del programa Interreg Atlantic Area. La cita fue convocada por el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), de la Diputación Provincial, dentro de las iniciativas puestas en marcha para consolidar un modelo de turismo sostenible para las comarcas del interior.
En la cita fueron presentados los reultados del proyecto piloto Sil Wine Xperience & More, diseñado para la Ribeira Sacra y Valdeorras. La gerente del Inorde, Emma González Diéguez, comentaba momentos antes de comenzar la reunión que el primero de los destinos citados lleva muchos años posicionado y que “el visitante no se puede perder qué hay en Valdeorras, pues a ese perfil de visitante le va a parecer muy atractivo”.
En este sentido, aludió a los atractivos complementarios de las dos zonas: el Sil, los vinos de calidad, sus paisajes singulares, la gastronomía o el patrimonio”. Los primeros resultados recogidos indican que los visitantes valoraron positivamente su experiencia, siendo el principal hándicap la accesibilidad, un reto que puede resolverse facilitando medios de transporte adecuados a cada visitante o grupos de visitantes.
El proyecto POST fue concebido como un modelo nuevo de estrategia turística, que “en vez de concentrar el turismo en puntos donde se masifica, busca distribuir esos flujos y poner en valor nuevos destinos”. Lo apuntó Emma González en una cita, cuyo programa también contempló la asistencia de Ana Belén Fernández Seijas, asesora externa del Inorde para el proyecto POST, y Francisco Javier Sánchez Sellero, profesor e investigador de la Universidad de Vigo y experto vinculado al citado proyecto POST.
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