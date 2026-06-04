ADQUISICIÓN DE VIVENDA
Laza terá un museo etnográfico dedicado ao Entroido e ao Santo Cristo
ADQUISICIÓN DE VIVENDA
O Concello de Laza adquirirá a vivenda nº 6 da Praza da Picota para rehabilitala e convertila nun museo etnográfico e interpretativo, dedicado a dúas das manifestacións culturais máis singulares e identitarias lazás: o Entroido e a Festa do Santo Cristo.
O museo documentará e difundirá estas tradicións, garantindo a súa transmisión e reforzando o atractivo turístico de Laza.
A compra do inmoble levarase a cabo cun préstamo de 80.000 euros, sen xuros, do Fondo de Cooperación da Xunta para municipios de menos de 50.000 habitantes. O alcalde lazao, José Ramón Barreal, e a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, asinaron o convenio.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ADQUISICIÓN DE VIVENDA
Laza terá un museo etnográfico dedicado ao Entroido e ao Santo Cristo
AVOGADA DAS DORES DE CABEZA
Cerdedelo, en Laza, dedica tres días de festa e culto á Virxe da Pena Tallada
CONCENTRACIÓN MOTERA
Laza, destino referente para los amantes de las motos
Lo último
Memoria de actividades 2025
Expourense registró más de 111.000 visitas en 2025
TAL DÍA COMO HOY
La batalla de Midway
ATENCIÓN INTEGRAL
Verín estrena un Centro de Información á Muller para la comarca
Problemas de inserción
La presión de la vivienda tensiona el programa de pisos de acogida de Cáritas en Ourense