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Laza terá un museo etnográfico dedicado ao Entroido e ao Santo Cristo

ADQUISICIÓN DE VIVENDA

A Praza da Picota acollerá o futuro museo de Laza sobre as súas dúas grandes festividades, o Entroido e a Festa do Santo Cristo

José Ramón Barreal e María M. Allegue, durante a sinatura do convenio.
José Ramón Barreal e María M. Allegue, durante a sinatura do convenio. | Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

O Concello de Laza adquirirá a vivenda nº 6 da Praza da Picota para rehabilitala e convertila nun museo etnográfico e interpretativo, dedicado a dúas das manifestacións culturais máis singulares e identitarias lazás: o Entroido e a Festa do Santo Cristo.

O museo documentará e difundirá estas tradicións, garantindo a súa transmisión e reforzando o atractivo turístico de Laza.

A compra do inmoble levarase a cabo cun préstamo de 80.000 euros, sen xuros, do Fondo de Cooperación da Xunta para municipios de menos de 50.000 habitantes. O alcalde lazao, José Ramón Barreal, e a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, asinaron o convenio.

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