Aranceles del 500% a los países que apoyen a Rusia: siguiente paso de Trump

El presidente Donald Trump sostiene un cartel sobre aranceles durante un discurso en el que firma dos órdenes ejecutivas que impondrán aranceles recíprocos a otros países que los apliquen a productos estadounidenses

Un paso más en la presión al Kremlin para que ponga fin a su invasión de Ucrania. El proyecto bipartidista que prevé que Estados Unidos imponga aranceles de hasta el 500% a los países que adquieran petróleo de Rusia, como China, India y Brasil, contará con el voto favorable del presidente, Donald Trump.

El impulsor de un texto en el que han participado tanto demócratas como republicanos, Lindsay Graham, ha explicado que su objetivo pasa por "estrangular a Rusia a nivel económico" de forma que pactar el fin de la guerra sea la única alternativa viable. Y, de paso, "castigar a todos aquellos que busquen crudo ruso barato y que estén contribuyendo a la maquinaria de guerra de Putin".

La votación podría aprobarse la semana próxima en la Cámara de Representantes, en un contexto en el que las negociaciones de paz impulsadas por Trump no acaban de fructificar debido a las constantes negativas del Kremlin. "Mientras Ucrania hace concesiones para lograr la paz, Putin sigue asesinando a gente inocente", ha reprobado el senador Graham en relación a una guerra que se acerca ya a su cuarto año.

La decisión de Trump de sumar su voto de cara a la aprobación de este duro castigo financiero al país soviético se produce en medio de una nueva escalada de tensión entre Estados Unidos y Rusia. A la decisión de Trump de obligar a Venezuela a cortar las relaciones económicas con Moscú se suma la incautación de un petrolero ruso, lo cual motivó una airada protesta de su gobierno. Con todo, dos tripulantes rusos ya han sido liberados.