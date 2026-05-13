China aborda con Pakistán el conflicto en Irán como antesala de la reunión Xi-Trump

Como antesala de la reunión que mantendrán los presidentes Trump y Xi en Pekín, los ministros de Exteriores de China y Pakistán han mantenido en las últimas horas una conversación telefónica para abordar el conflicto en Irán.

En un contexto de encallamiento de las negociaciones de paz tras un primer encuentro en Islamabad que no ha tenido continuidad, el dirigente chino ha reiterado la "posición de principios" del gigante asiático ante el conflicto en Oriente Próximo. Así, tras elogiar los esfuerzos de Pakistán, ha hecho votos por "una resolución adecuada" del conflicto que conduzca a la paz y a la reapertura del estrecho de Ormuz.

"China seguirá apoyando los esfuerzos de mediación de Pakistán y hará sus propias contribuciones a tal fin", ha manifestado, al tiempo que su par paquistaní ha secundado su apuesta por la estabilidad en la región.

Tregua al 1%

La capacidad de Irán para trabajar en su desarrollo nuclear, que Teherán insiste en desligar de la cuestión armamentística, es uno de los principales escollos de la negociación.

De hecho, tras semanas de alto el fuego, Trump ha advertido ya de que la tregua tiene ahora mismo "un 1% de posibilidades de sobrevivir", al tiempo pues su propuesta no incluye la cancelación del programa nuclear y eso es "totalmente inaceptable" para él. Frente a ello, las autoridades de la república islámica han exigido respeto a su desarrollo y han vuelto a mofarse del inquilino de la Casa Blanca: "cuanto más procrastine" la firma del acuerdo, "más pagarán por ello los contribuyentes estadounidenses".

Precisamente esta semana el Pentágono ha cifrado el coste de la guerra contra Irán en unos 25.000 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 3.400 millones de euros respecto a la cifra ofrecida hace apenas dos semanas.

Y, aunque el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha defendido que "lo más racional y beneficioso" para su país sería "completar la victoria" que, a su juicio, ya ha obtenido en el campo de batalla "a través de la diplomacia", el portavoz de la Comisión iraní de Seguridad Nacional ha admitido que se examinará la posibilidad de enriquecer uranio al 90% —para producir combustible para armas nucleares— si Estados Unidos retoma la senda de ataques.