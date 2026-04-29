Estados Unidos ya ha gastado 25.000 millones de dólares en su campaña en Irán

Unos 25.000 millones de dólares o, en euros, unos 21.400 millones. Es el desembolso que ha hecho Estados Unidos hasta la fecha para sufragar su campaña militar en Irán junto con Israel, de la que se han cumplido ya dos meses a pesar de que el presidente Trump había calculado de inicio que la incursión en Oriente Próximo no se prolongaría más de un mes y medio.

En medio de las últimas semanas de tregua, mientras las conversaciones permanecen encalladas, el subsecretario del Pentágono, Jules Hurst, ha comparecido ante el comité del Senado que evalúa si asumir la petición de la administración para elevar un 40% el presupuesto de defensa para dar cuenta del gasto consumido hasta ahora. Según su información, la mayor parte de este desembolso se ha destinado a munición, aunque también engloba operaciones y mantenimiento, así como el reemplazo de equipos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que también ha pasado por la cámara, ha reivindicado la importancia de aumentar los recursos con los que cuenta su departamento en aras de "garantizar que Estados Unidos sigue manteniendo el ejército más poderoso y capaz del mundo", de suma importancia en un momento marcado por enormes tensiones geopolíticas.

Centrado en el conflicto presente, ha justificado una vez más el paso dado en la necesidad de evitar que Irán desarrolle armas nucleares. "Hay que plantarse frente a este tipo de enemigo que está empeñado en conseguir un arma nuclear y llevarlo a un punto en el que se siente a la mesa para renunciar a ella de una manera que garantice que nunca la tenga", ha insistido, no sin antes acusar a la república islámica de estar siguiendo la misma estrategia que Corea del Norte.

Calendario bélico

Además de los 350 millones de euros que las arcas públicas estadounidenses destinan cada día al conflicto bélico en Irán, la guerra está teniendo un enorme impacto en bolsas y mercados energéticos de todo el mundo.

De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cifrado en unos 500 millones de euros diarios el gasto extra en importaciones de combustibles fósiles desde el inicio de la contienda, singularmente debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.