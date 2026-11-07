Barbón recibe a los nueve participantes del programa Añoranza 2026, en su despedida de Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, recibió en la sede de la Presidencia, en Oviedo/Uviéu, a los nueve participantes en el programa Añoranza 2026, que este sábado, 7 de noviembre, ponen fin a su visita a Asturias y emprenden el regreso a sus países de residencia.

En el encuentro también estuvo presente la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso. La recepción permitió al presidente conocer de primera mano las historias personales y familiares de quienes, después de muchos años de ausencia, han tenido la oportunidad de regresar a la tierra de sus antepasados.

La expedición está integrada por siete mujeres y dos hombres, de entre 66 y 81 años, procedentes de Argentina, Brasil y Uruguay. Cinco de ellos nacieron en Asturias y los otros cuatro son hijos e hijas de emigrantes asturianos. Esta última circunstancia constituye una de las principales novedades de esta edición, al incorporar por primera vez a descendientes de primera generación. Para facilitar su participación, el Gobierno autonómico ha reducido a 60 años la edad mínima de acceso.

Durante su estancia, los beneficiarios han podido visitar sus localidades de origen, reencontrarse con familiares y recuperar los vínculos personales y culturales que han permanecido vivos a pesar de la distancia. Los participantes tuvieron ocasión de compartir con el presidente esas historias familiares y vivencias durante esta breve estancia en Asturias, en muchos casos después de varias décadas sin visitarlaUn regreso cargado de recuerdos y emociones

El presidente escucha las historias de los integrantes de la comitiva | Armando Alvarez

Los nueve mantienen vínculos familiares con los concejos de Taramundi, Allande, Laviana, Castropol, Caso, Avilés y Siero. El programa les ha permitido conocer estos territorios y acercarse también a la realidad actual de Asturias.

Entre las historias de esta edición destaca la de Julia, que emigró desde Laviana cuando apenas tenía cuatro años. También participan Mirta y Roberto, descendientes de asturianos que han visitado España por primera vez para conocer la tierra de la que han escuchado hablar durante toda su vida.

El programa Añoranza cuenta con una dotación de 90.000 euros y está dirigido a residentes en América Latina que, por circunstancias económicas o personales, han tenido dificultades para regresar a su tierra de origen.