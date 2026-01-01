La Casa de Andalucía participa en las celebraciones de la Navidad de Curitiba 2025

La Casa de Andalucía formó parte de las festividades navideñas organizadas por la Alcaldía de Curitiba en el marco de la Navidad de Curitiba 2025, que bajo el lema “Juntos, lo inolvidable sucede” se consolidó como la edición más grande y encantadora celebrada hasta la fecha. Del 25 de noviembre al 6 de enero, la capital del estado de Paraná se transformó en el mayor escenario navideño de Brasil, con más de 150 atracciones gratuitas distribuidas en parques, plazas, calles y espacios históricos.

A comienzos del mes de diciembre, el grupo Luna de Sevilla, de la Casa de Andalucía, participó en la tradicional Navidad de las Etnias, celebrada en el Bosque del Papa Juan Pablo II. Esta fiesta, organizada por Lorival Araujo, presidente del Grupo Folclórico Wisla y de la Sociedad Polonesa Mariscal José Pilsudski; Danuta Lisicki de Abreu, coordinadora y guardiana del Bosque; y Carlos Hauer Amazonas, reúne durante dos jornadas a diversos grupos folclóricos de Curitiba y culmina con la emotiva representación del Nacimiento de Jesús, conocida como Jaselka.

Otro de los escenarios destacados fue el Bosque Alemán, donde el Oratorio de Bach se transformó en la Casa de Pan de Jengibre para acoger una de las actividades más entrañables de la programación: la Fiesta de los Faroles o Fiesta de las Linternas, una tradición de origen germánico que rinde homenaje a la vida y a la luz con la llegada del invierno. El evento, dedicado a San Martín, pone en valor su ejemplo de solidaridad y ayuda al prójimo.

“Nuestros pequeños estaban muy ilusionados de participar en esta fiesta, tan conocida y tan querida en Curitiba. Centenares de familias acuden con sus faroles y, al final, los niños, además de ver a San Martín en su caballo blanco, reciben una galleta de jengibre”, explicó Blanca Hernando, presidenta de AINTEPAR, quien subrayó la importancia de que el grupo infantil de la Casa de Andalucía participe en actividades que reflejan la diversidad étnica de la ciudad y fomentan desde edades tempranas la convivencia cultural. En esta ocasión, el grupo presentó un Tanguillo de Cádiz, bajo la dirección y coreografía de Josiane Maria Trembulaki Cabrera.

Tras las actuaciones folclóricas, las familias recorrieron un sendero iluminado con faroles hasta la entrada del bosque, encabezados por un actor a caballo que representaba a San Martín, símbolo del buen camino y del ejemplo de vida que inspira esta tradición.

Asimismo, el pasado 17 de diciembre, las escalinatas y columnas del Edificio Histórico de la Universidad Federal del Paraná, ubicado en la Plaza Santos Andrade, se convirtieron en escenario de un gran espectáculo de danza folclórica protagonizado por ocho grupos de AINTEPAR – Asociación Interétnica de Paraná. Participaron el grupo japonés Wakaba Taiko, Raízes de Bolívia, Siciliano Isola del Sole, Original Einigkeit Tanzgruppe (alemán), Grego Neoleá, Polonês Wisla y el Grupo Luna de Sevilla de la Casa de Andalucía del Centro Español del Paraná.

La participación en este destacado evento de la Alcaldía de Curitiba marcó el cierre del ciclo de presentaciones navideñas del grupo, con la actuación de 22 bailaores que llenaron de ritmo, color y tradición las escalinatas del emblemático edificio. El Grupo Luna de Sevilla, bajo la dirección del coreógrafo Aurelio Baggio, fue el encargado de representar a España, presentando un animado popurrí de sevillanas.

Este encuentro multicultural no solo ofreció un espectáculo de gran calidad artística, sino que también promovió el rescate y la valorización de las raíces étnicas e inmigrantes que forman parte de la identidad cultural de Paraná. Las actuaciones de los grupos de AINTEPAR fueron una invitación a celebrar la diversidad, la fraternidad y la convivencia entre los pueblos, valores que armonizan plenamente con el espíritu navideño.

Para Blanca Hernando Barco, presidenta de la Casa de Andalucía del Centro Español del Paraná y Cónsul Honoraria de España, participar en los festejos de la ciudad a través del folclore supuso “un verdadero viaje multicultural a través de la música, la danza y las tradiciones de los distintos pueblos que ayudaron a construir la identidad paranaense”.