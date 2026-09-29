A Coruña está en Buenos Aires y llega a las estrellas

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso - acompañado de la diputada de Empleo , Industria y Medio Ambiente, Rosa Ana García- viajó a Buenos Aires con una apretada agenda y objetivos bien concretos: reforzar los vínculos con la diáspora, en especial en los aspectos de cultura, ciencia y memoria democrática.

Fue recibido en el Centro Galicia por su presidente José María Vila Alén y miembros de la comisión directiva, a sólo un cruce de calle lo esperaba el Instituto Santiago Apóstol, prestigioso Colegio que alberga 480 alumnos que incluyen en su currícula lengua, historia y geografía gallega. El laboratorio de robótica , que apoya financieramente la Diputación, fue un espacio predilecto. Dirigido por el profesor Carlos Rodríguez Brandeiro este Instituto es el reservorio de las nuevas generaciones que se educan en Argentina conservando la cultura gallega.

En la Federación de Sociedades Gallegas, se encontró con el elenco y orquesta de la obra El Héroe - de Manuel Rivas - que fuera llevada muy exitosamente al escenario por la “Compañía Teatral Galega de Bos Aires” a la que la Diputación, mediante un convenio, realizó aportes para que concretara su proyecto. Concurrió al actual Museo de la Memoria (ex ESMA, un centro de detención clandestino de la última dictadura, 1976-1983). En esta visita la emoción se conjugó con la necesidad de Justicia y de apoyo:

Allí, relata emocionado, "fuimos recibidos y guiados por un joven nacido en cautiverio, de padres secuestrados y desaparecidos. Fue uno de los momentos más impactantes de mi recorrido. Por suerte podremos colaborar, financieramente, para que las Madres de Plaza de Mayo sigan teniendo el espacio para continuar su labor incansable".

La visita al CONICET ( Consejo Nacional de Investigaciones científicas y Técnicas) había deslumbrado a la comitiva coruñesa por la formación, juventud e investigaciones de altísima calidad y repercusión en el mundo. En la noche del 24 de setiembre se cerraba la breve gira con una representación de la obra “Las Dos en punto”, en el Centro Betanzos. Un clima primaveral había disipado el frío de los días anteriores y acompañaba la calidez de los visitantes.

Formoso en el escenario durante la representación teatral | Celia Otero Ledo

Un emotivo encuentro en el Centro Betanzos

En la sala colmada circuló la emoción entre el público con las hermanas Maruxa y Coralia y el Peregrino que va hilando la trama. Todo un símbolo de la vejación y avasallamiento de los tiempos de la posguerra. Finalizada la obra, la Legisladora (MC)Cecilia Ferrero hizo entrega de la Declaración de Interés Cultural con que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha distinguido al ciclo de teatro organizado y llevado a cabo por el centro Betanzos durante más de un año. Beatriz Lagoa, su presidenta recibió el diploma.

La reunión cerró con un encuentro de autoridades y representantes de la colectividad en cordial despedida a González Formoso, quien interiorizado del valioso rol que cumple Radio Enxebre, producida por Verónica Torres Bugallo, brindó el apoyo de la Diputación para su modernización tecnológica. En la mañana del día 25, a horas de partir hacia Coruña, tuvo la deferencia de expresar para los lectores de La Región, sus impresiones teniendo en cuenta propósitos, expectativas, logros y proyectos respecto de esta gira.

”Esta especial coyuntura requiere un nivel mayor de solidaridad por parte de Galicia, destinada a las asociaciones de la colectividad, en especial en la cultura, la educación y la ciencia. Es necesario innovar para “reenganchar” a las nuevas generaciones. La importancia de los jóvenes es tan lógica como la vida misma que se impone. La llamada “ley de nietos” es un paso, porque les da un vínculo real que es necesario que sea claro y no restrinja derechos. Quien quiera participar electoralmente lo hará, pero no está obligado, y de hecho las estadísticas demuestran que no son mayoritarios los empadronados. Pero aquellos que lo deseen tendrían que poder hacerlo, y por supuesto con la libertad de elegir según su criterio, esa es la esencia del sistema democrático."

También se refirió el presidente de la Diputacion de A Coruña, al Colegio Santiago Apóstol. "Es vital, ya que además del aporte de su prestigio en la formación académica, ya demostrado, es crucial al plasmar la idiosincrasia de nuestra cultura en quienes tienen raíces y difundirla en los otros. La propuesta que hacemos a la juventud son becas de formación para estudios universitarios, pero no supone que deban permanecer en Galicia a posteriori, sino lo contrario. Pensamos que lo interesante es que regresen a Argentina y entonces serán ellos los mejores portavoces de esta Galicia actual, no la que recordaban de oír a sus abuelos que les relataron las historias de su infancia", explicó.

Sobre la Galicia hoy, Formoso aseguró que es muy potente industrialmente, en el sector agrícola y ganadero, turístico, el parque eólico, en energía, turismo , y muchos otros aspectos que la potencian dentro en el espectro nacional. De hecho Coruña es la quinta provincia en la economía de España. "Esta Galicia no es la que los emigrantes trajeron en sus maletas de recuerdos, porque no existía, los cambios han sido tales que es necesario que las nuevas generaciones los puedan vivenciar: estudiando, con la facilidad de becas, estarán un tiempo suficiente para percibir de primera mano la realidad del presente gallego, con su belleza ancestral pero el ritmo de una sociedad moderna y con las tecnologías europeas del momento. Eso queremos, que llenen su equipaje cuando regresen, con un título, unos conocimientos y las vivencias que nos permitan ser reconocidos en la realidad de nuestro presente", dijo. Y añadió: "Esa es nuestra propuesta, no exigir permanencia posterior al estudio, por el contrario, ofrecer el regreso a la patria de nacimiento con el real conocimiento de la otra patria, la de la raíz".

El presidente de la Diputacion durante su visita al ESMA | Celia Otero Ledo

Don ManuelFraga, "nunca hubiese avalado esta posición restrictiva sobre la nacionalidad"

En cuanto a la nacionalidad española, aseguró que "los integra al mundo europeo, y les permite conocer y vivir un modelo de sociedades con menos contraste, más solidaridad, mayor igualdad y comprender que este modelo existe y funciona”.

Ante una pregunta sobre el tema inmigración se explaya: "La inmigración irregular es un problema en Europa. Todos dicen inmigración si, pero en iguales condiciones de trabajo que los nativos. No es una solución simple, pero hacia ello hay que tender y mientras tanto debe primar lo humanitario. De mi visita a Argentina rescato toda la agenda de actividades que se ha centrado en tema Memoria, Derechos Humanos, Cultura, Educación y Ciencia. Al respecto he quedado impactado muy positivamente por mi visita al CONICET. He visto jóvenes formados en Argentina y en los más reconocidos centros del mundo, que con total espontaneidad y soltura nos informaron que están investigando, en etapas avanzadas una vacuna contra el cáncer en el proceso de una proteína y su comportamiento, que se suma a logros ya consagrados al respecto de este tema", afirmó

Respecto de la aplicación electoral de la Ley de Memoria, opina que los sectores de ultraderecha han interpuesto un recurso para suspender sus efectos, suponiendo que habría un empadronamiento mayoritario y que esos votos no les resultarían favorables."Lo que le resulta incomprensible es que esta postura esté avalada por otros sectores políticos que en el 2022 alentaban esta ley y ahora la definen como una ingeniería electoral. Recuerda que la libertad es inherente al derecho al voto, y este siempre debe ser por convicción, para justamente expresar esa libertad". Don ManuelFraga, dice, "nunca hubiese avalado esta posición restrictiva".

Mi inquietud por conocer su inicio en la vida política, lo llevó a recordar sus días de infancia, en “As Pontes”, y concluyó en que, su interés por lo público, lo político, lo social, despertó cuando, a los cinco años, ni bien aprendió a leer, buscaba el periódico y pasaba horas mirando noticias. "Tal vez en ese tiempo no comprendía cabalmente el significado de ello, pero con los años el hábito perduró y mi interés por los sucesos que iban más allá de lo personal se incrementó. Me gradué en Derecho, mi militancia en el PSOE fue casi una consecuencia de aquellas tardes de periódicos que leía cuando niño. También desde muy joven frecuenté lecturas de escritores que me marcaron, como Celso Emilio Ferreiro".

Su objetivo, muy claro, centrado en no perder la cadena generacional, lo resume en este imperativo categórico: "No debemos perder el vínculo de los hijos y nietos de la emigración, no debemos dejar morir los lazos que nos unen".