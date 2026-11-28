La nueva costa de Atenas sigue tomando forma. Junto al antiguo aeropuerto, donde crece un distrito de viviendas, hoteles y comercios frente al Mediterráneo, el puerto deportivo de Agios Kosmas comienza a reorganizar sus instalaciones para recibir yates de mayor tamaño, conectando así las dos apuestas del proyecto: la transformación del frente marítimo y el negocio de la navegación de lujo.

La renovación ya afecta al funcionamiento del puerto. Su capacidad disponible ha quedado temporalmente reducida a aproximadamente un tercio de la original para dejar espacio a las obras y modificar la distribución de los atraques, según explica su propietaria, la promotora griega Lamda, que vincula el futuro de la marina al del complejo comercial que construye junto a ella.

Uno de los últimos pasos ha sido la contratación de seis nuevos pantalanes flotantes. La empresa finlandesa Marinetek fabricará los 38 módulos que los compondrán, y las primeras entregas se prevén para febrero del año próximo. De fondo, el objetivo pasa por completar estos trabajos antes del inicio de la siguiente temporada náutica.

La renovación del puerto se integra en Ellinikon, un proyecto de unos 8.000 millones de euros que transformará el antiguo aeropuerto de la capital de Grecia y su entorno costero en un nuevo barrio abierto al Mediterráneo. Entre viviendas, hoteles, parques y espacios de ocio, la marina se configurará como la puerta de entrada por mar a este nuevo desarrollo en Atenas.