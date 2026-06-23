Bank of America prevé tres subidas de tipos en EEUU este año

Bank of America ha dado un giro notable a sus previsiones sobre Estados Unidos y apunta ahora que la Reserva Federal elevará los tipos de interés en 75 puntos básicos durante 2026, el equivalente a tres subidas de un cuarto de punto.

Este cambio, que recoge en su último informe, responde a unas presiones inflacionistas que el banco considera "más amplias" y persistentes que un simple impacto temporal de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo.

De producirse, el escenario choca con las expectativas que rodearon la llegada de Kevin Warsh al frente de la Fed, elegido por el presidente Trump con la esperanza de favorecer una política monetaria más acomodaticia y unos tipos más bajos, después de años de presión sobre Jerome Powell. No obstante, en su primera reunión al frente del banco central norteamericano, optó por mantener los tipos entre el 3,5 y el 3,75% e incluso abrió la puerta a posibles subidas antes de que concluya el año.

Precisamente este temor a una Reserva Federal más agresiva, junto a las dudas sobre si las valoraciones del sector tecnológico han ido demasiado lejos, han motivado fuertes ventas en la gran tecnología que han golpeado a las Bolsas de medio mundo, especialmente Wall Street y Corea del Sur.

Por ahora, el principal riesgo para la previsión de Bank of America sería "una sorpresa negativa en los datos", esto es, un deterioro inesperado de la economía estadounidense. Un enfriamiento intenso del empleo, del consumo o de la actividad podría frenar las subidas, si bien la entidad financiera no contempla ninguno de estos supuestos. Así pues, augura que la ruta irá en la dirección opuesta a la deseada por Trump, pues la Fed priorizará la inflación sobre el coste político del dinero.