El gobierno de EEUU negocia comprar una participación de OpenAI

El gobierno de Estados Unidos y OpenAI están manteniendo conversaciones sobre una posible participación estatal en la startup de inteligencia artificial, que prevé su salida a Bolsa en los próximos meses.

Según la información desvelada por la CNBC, Sam Altman, el consejero delegado de la tecnológica, se reunió en Washington con miembros de la administración Trump la semana pasada para avanzar en unas conversaciones que llevan en marcha desde hace más de un año.

Como parte del acuerdo, OpenAI podría donar acciones al gobierno de Estados Unidos en vistas a financiar un fondo de naturaleza pública, ya propuesto anteriormente por la compañía. Se trata de una bolsa dedicada a "invertir en activos diversificados a largo plazo", a fin de que la ciudadanía pueda participar en el "potencial" del crecimiento de la IA.

OpenAI está barajando debutar en Bolsa en los próximos meses, y se calcula que podría alcanzar un valoración de alrededor de un billón de dólares, con lo que entraría en el ranking de las empresas con mayor capitalización bursátil en su salto al parqué.

En su última ronda de financiación, la compañía levantó 122.000 millones de dólares, con el apoyo de Amazon, Nvidia y SoftBank.