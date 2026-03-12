El presidente de Chile se estrena sellando un acuerdo con EEUU sobre tierras raras

Chile y Estados Unidos han firmado una declaración conjunta por la cual se comprometen a la búsqueda de un acuerdo en torno a la provisión de minerales críticos y tierras raras, una asociación que el país norteamericano está sellando en numerosos países, especialmente dentro del continente asiático.

El objetivo es fortalecer las cadenas de suministros de una materias primas que resultan fundamentales para la industria y la seguridad nacional. De hecho, el presidente Trump ha llegado a anunciar la creación de un fondo de reserva de estos materiales para usos no militares, similar al de las reservas de petróleo, y encaminado a reducir la dependencia de China en este ámbito.

Según ha explicado el ministerio de Exteriores chileno, el objetivo de esta alianza es cerrar "brechas" en la provisión de estos recursos, así como crear proyectos conjuntos entre ambos países y gestionar la chatarra derivada de la utilización de esos minerales críticos.

En la firma del acuerdo, por la cual se llevará a cabo la primera consulta dentro de la próxima quincena, ha estado presente el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, tras su toma de posesión hace apenas 24 horas.

Kast, hijo de un nazi huido de Alemania y hermano de un ministro de Pinochet durante la dictadura, ha logrado alcanzar el mando de su país la tercera vez que se presentaba, con un discurso centrado en la inseguridad y prometiendo mano dura contra la delincuencia.