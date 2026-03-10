La petrolera saudí Aramco desviará su producción al mar Rojo y prevé poder exportar el 70% de lo habitual

Apenas diez días después del inicio de los bombardeos contra Irán, con el estrecho de Ormuz cortado al paso de los buques y las principales refinerías del golfo Pérsico reduciendo su nivel de producción ante la imposibilidad de seguir almacenando crudo, la primera petrolera del mundo, la saudí Aramco, ha anunciado que prevé alcanzar "en cuestión de días" el 70% de su capacidad exportadora normal.

Para ello, intensificará sus envíos a través del oleoducto que conecta con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, evitando así el paso de Ormuz. De este modo, según sus cálculos, podrá evacuar unos cinco millones de barriles de petróleo al día, una cifra ligeramente inferior a los siete millones que distribuía en condiciones normales, previas a que se desatase el conflicto, y desde la costa este del país.

Pero más allá de que la petrolera que surte, aproximadamente, una décima parte del petróleo que se mueve en el mundo, haya encontrado una solución para retomar un volumen de envíos razonable, el presidente y consejero delegado de Aramco, Amin H. Nasser, ha dejado claro que, cuanto más se prolongue el cierre de Ormuz, más "catastróficas" serán sus consecuencias para el mercado del petróleo y, de paso, en la economía mundial.

Y es que la interrupción ha provocado una grave reacción en cadena no solo en el transporte marítimo y los seguros, sino también en la aviación, la agricultura, la automoción y otras industrias. Es por ello que ha lanzado una clara advertencia: con la actual crisis geopolítica ocasionada por la irrupción militar de Estados Unidos e Israel en Irán, los inventarios globales, que ya se encuentran en su nivel más bajo en cinco años, podrían reducirse a un ritmo más rápido.

Crisis del petróleo

La actual crisis del petróleo, que ha hecho subir en apenas diez días el precio del barril hasta los 100 dólares por barril —tras haber rozado ayer los 120—, tiene buena parte de su origen en el cierre de la vía comercial que supone el estrecho de Ormuz y a que, en consecuencia, grandes refinerías de los países del golfo Pérsico han tenido que reducir su producción. Es el caso de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

La otra principal pata son los ataques que han sufrido las instalaciones energéticas, pues Irán ha buscado dar una dimensión regional al conflicto al objeto de que las potencias de su entorno presionaran a Trump para concluir los ataques.

Así ha ocurrido con la principal empresa energética de Bahréin, Bapco Energies, que opera la única refinería del país; en una de las plantas de Aramco en Arabia Saudí, obligando a reducir la producción; o en Qatar, donde un ataque con drones ha provocado el cierre de la planta de exportación de gas natural licuado más grande del mundo. Y hoy mismo, Irán ha reivindicado un ataque contra una refinería y depósitos de combustible en Haifa, en Israel.

"Esta es, sin duda, la mayor crisis que ha enfrentado la industria del petróleo y el gas de la región", ha recalcado el responsable de Aramco, para hacer hincapié en la importancia de reanudar cuanto antes el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. "Es absolutamente crucial", ha sostenido durante la presentación de las cuentas del año pasado de la empresa.

Resultados de Aramco 2025

La principal petrolera del mundo registró el pasado año un beneficio neto atribuible de 92.811 millones de dólares, lo que supone una reducción del 11,6% en comparación con el ejercicio precedente. El motivo, la caída de los ingresos debido a la bajada de los precios del crudo: una diferencia de más de 10 dólares por barril entre 2024 y 2025.

De este modo, la cifra de negocio de la petrolera en el conjunto del pasado ejercicio disminuyó un 7,2% interanual, hasta 445.654 millones de dólares.

Con todo, Nasser ha destacado el sólido crecimiento de la empresa en un año marcado por la volatilidad de los precios, y ha dado por hecho que se encuentra bien posicionada para el futuro.