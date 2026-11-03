Musk, el más rico del mundo en una lista Forbes dominada por las grandes tecnológicas

Las grandes tecnológicas acaparan las mayores fortunas del planeta, según Forbes. Desde el comercio electrónico hasta los chips que sostienen el desarrollo de la inteligencia artificial, los negocios digitales dominan una clasificación que encabeza Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX, con un patrimonio estimado de 878.500 millones de dólares que duplica al del segundo en la lista, el dueño de Amazon, Jeff Bezos.

El predominio tecnológico se extiende por casi todo el top 10. Larry Paige y Sergey Brin, cofundadores de Google, ocupan la tercera y quinta posiciones; y entre ambos se sitúa Michael Dell, fundador del fabricante de ordenadores y servidores que lleva su apellido, con 218.500 millones de dólares. Mark Zuckerberg, al frente de Meta, aparece en sexto lugar con 208.600 millones de dólares.

La IA también tiene una presencia destacada a través de Jensen Huang, cofundador de Nvidia, cuyos chips se usan para entrenar y ejecutar los sistemas de inteligencia artificial; y que se coloca justo antes del fundador de la tecnológica Oracle, Larry Ellison. Steve Ballmer, de Microsoft, cierra los diez primeros puestos, sin alcanzar al magnate de las inversiones Warren Buffett.

Solo Rob Walton, heredero de la cadena de supermercados Walmart, se interpone entre ese selecto grupo y Amancio Ortega. El fundador de Inditex, con un patrimonio de 147.800 millones de dólares, consta en el decimosegundo puesto, seguido por otros herederos de Walmart. De hecho, en el 14 aparece Alice Walton, que se convierte así en la primera mujer del ranking.

El impulsor de Zara y el mexicano Carlos Slim, que construyó su fortuna principalmente en el sector de las telecomunicaciones, se configuran como las únicas excepciones al dominio estadounidense entre las quince mayores fortunas del mundo, tal y como se recoge en la clasificación en tiempo real.

Top de España

En cuanto a la clasificación de los más ricos de España, por detrás de Amancio Ortega —el único español que se cuela en el top 100 mundial— aparecen su hija Sandra, la única mujer entre los cinco primeros puestos; Juan Roig, el máximo accionista de Mercadona; Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca; y Rafael del Pino Calvo-Sotelo, al frente de Ferrovial.

Según las estimaciones de Forbes, la fortuna de Amancio Ortega, que sigue al frente de la clasificación en España desde 2014, se ha elevado casi un 14% desde el pasado año; mientras la del impulsor de Mercadona lo ha hecho un 24%, hasta los 9.800 millones de euros —sumados a los 5.500 millones de su mujer, en el sexto puesto—, y la del máximo responsable de Abanca ha crecido un 31%.

En el séptimo puesto se coloca Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, con 4.900 millones de euros; por delante del empresario de centros comerciales Tomás Olivo y de María del Pino Calvo-Sotelo, la hermana del presidente de Ferrovial que dirige la fundación que lleva el nombre de su padre, quien puso en marcha la empresa. Miguel Fluxà, presidente ejecutivo del grupo Iberostar, con 4.100 millones de euros, cierra la versión española de la lista.