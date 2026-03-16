La UE plantea una misión para reabrir Ormuz, evitando que Rusia "se beneficie"

Después de que la semana pasada Estados Unidos decidiese autorizar la compra de petróleo a Rusia para sortear la subida de los precios que está causando el bloqueo del estrecho de Ormuz, obviando así las sanciones impuestas al Kremlin debido a la guerra en Ucrania, la Unión Europea está tratando de trazar su propio plan para mantener abierta la ruta de salida del crudo del golfo Pérsico a fin de evitar que el país soviético obtenga "beneficios" de esta crisis.

De ello ha dado cuenta la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quien, mientras Trump presiona a la OTAN y a China para sumarse a su operación naval en Ormuz, ha planteado la posibilidad de establecer una misión europea o incluso una organizada por Naciones Unidas a fin de mantener ese paso comercial abierto.

Así pues, en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores, el órgano que reúne a los ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas, ha detallado que abordará con los jefes diplomáticos qué iniciativas se pueden poner en marcha para garantizar el tránsito en la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo y, de este modo, impedir que Rusia salga beneficiada.

De hecho, ha dado cuenta ya de que abordó en días pasados con el secretario general de la ONU, António Guterres, la posibilidad de emular el acuerdo entre Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas tras la invasión rusa de Kiev para permitir la exportación de trigo y fertilizantes durante la guerra. En este punto, ha señalado que el cierre del estrecho de Ormuz no solo afecta a los suministros energéticos, sino también a distribución alimentaria y de fertilizantes, lo que puede ocasionar "escasez" en África.

Recurrir a otra misión

Al hilo de ello, Kallas ha recordado que la UE tiene en marcha otras misiones en el entorno del golfo Pérsico, como Aspides, enfocada a evitar ataques hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo, que podría ser modificada en sus objetivos.

"Discutiremos con los Estados miembro si es posible cambiar el mandato de esta misión", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que la propuesta de Francia de hacerlo a través de la Coalición de Voluntarios por Ucrania es otra posibilidad.

Lo que ha descartado es una misión de la OTAN, ya que la región "queda fuera del área de actuación" de la Alianza Atlántica y hay países aliados en el estrecho de Ormuz.