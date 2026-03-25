Estonia y Letonia denuncian la entrada de drones de Rusia en su territorio

Las autoridades de Estonia y Letonia han denunciado la entrada de drones procedentes de Rusia en su territorio sin que hayan llegado a causar daños significativos, más allá de la invasión del espacio de un país extranjero.

En el caso de Estonia, el dron se estrelló contra la chimenea de la central eléctrica de Auvere, cerca de la frontera con Rusia, si bien no se registraron cuantiosos daños, ni herido ni impacto en el sistema eléctrico.

Consciente de que el destinatario no era su país, como ha indicado el ministro de Exteriores estonio, ha llamado a incrementar la presión sobre "el agresor", Rusia, que lleva más de cuatro años intentando hacerse con el flanco oriental de Ucrania.

Por cuanto a Letonia, el dron explotó en Kraslava, cerca de la frontera con Bielorrusia, según la información de sus fuerzas armadas, sin dejar tras de sí heridos o daños en la infraestructura civil.

Estos incidentes se suma al denunciado recientemente por el otro país báltico, Lituania, que advirtió en días pasados de que estas irrupciones ocultan "una clara indicación de que la guerra de Rusia contra Ucrania está generando un riesgo regional más amplio".