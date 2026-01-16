México exige explicaciones a EE.UU. por la muerte de un emigrante retenido por antiinmigración

En plena polémica sobre las actuaciones del servicio de control de inmigración de Estados Unidos, cuyos agentes mataron a tiros a una mujer estadounidense y días después hirieron de un disparo a un venezolano, las autoridades de México han exigido explicaciones a la administración Trump por el fallecimiento de un ciudadano del país azteca que se encontraba bajo custodia.

Este hombre, según ha detallado el consulado de México en Atlanta, falleció el pasado día 14 mientras se encontraba en un centro de detención en Georgia. Por ello, ha requerido "que se esclarezcan las circunstancias del hecho" en una investigación que ha de realizarse "de forma pronta y transparente".

Por el momento, Washington no se ha pronunciado al respecto, y los datos disponibles apuntan a que al menos cuatro personas han muerto bajo custodia del departamento antiinmigración de Estados Unidos a lo largo del año 2025. A pesar del aumento de las críticas, las actuaciones de este cuerpo, punta de lanza en la política de deportación de emigrantes impulsada por el presidente Trump, han recibido el respaldo de la Casa Blanca.