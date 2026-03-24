Moldavia y Filipinas, en estado de emergencia por la crisis energética

A los problemas humanitarios y económicos que están provocando las guerras en Ucrania e Irán se suman también los problemas energéticos derivados de los ataques a las infraestructuras de producción y distribución en terceros países. Así, mientras el conflicto abierto en el golfo Pérsico ha impactado en Filipinas hasta el punto de declararse en estado de emergencia nacional, los intentos de Rusia de hacerse con el flanco oriental de Europa motivan que Moldavia haya dado ese mismo paso.

En el caso del país europeo, su primer ministro, Alexandru Munteanu, justificó el paso dado en que ese marco permitirá a su gobierno actuar con mayor rapidez para hacer frente a la crisis energética que está sufriendo, y que empeora a medida que se recrudecen los ataques perpetrados por el ejército de Rusia contra las infraestructuras ucranianas. El último, esta misma noche, ha provocado el corte de la principal línea eléctrica que abastece a Moldavia.

Mientras elabora un plan para garantizar el suministro energético y el funcionamiento de las infraestructuras críticas, el mandatario moldavo ha hecho hincapié en que estos "crímenes de guerra" perpetrados por el Kremlin causan más daño debido al encarecimiento del petróleo que ha desatado el conflicto bélico desatado en torno a Irán.

Precisamente la falta de combustible es lo que está detrás de los problemas energéticos de Filipinas. Su presidente, Ferdinand Marcos Jr., ha firmado el decreto que le permite tomar "medidas urgentes" ante el nivel "críticamente bajo" de reservas. Además de actuaciones a largo plazo —de apuesta por las renovables y los vehículos eléctricos—, la pauta ahora pasa por tomar decisiones encaminadas a "optimizar" el combustible existente y llevar a cabo esfuerzos de conservación "más estrictos".