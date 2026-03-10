Netanyahu dice ahora que derrocar el régimen de Irán "depende del pueblo"

Cuando el pasado domingo trascendió que la Asamblea de Expertos de Irán estaba consensuando quién sería el nuevo líder supremo, la reacción de Israel fue rápida. A través del portavoz en árabe de su ejército, dejó claro que atacaría a todos los que participasen en la sesión y también a quien fuese designado. Ahora, un par de días después de que se confirmase que el cargo lo ocupará el segundo hijo del ayatolá Jamenei, asesinado durante los ataques, el discurso oficial parece haber variado.

Después de que el propio Trump descartase al heredero del último sah de Persia, que vive exiliado en Estados Unidos y llegó a ofrecerse para "liderar la transición", ahora el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha admitido que el derrocamiento de las autoridades de Irán "depende del pueblo iraní". "Nuestra aspiración es que se libere del yugo de la tiranía, pero en última instancia depende de ellos", ha reconocido, según un comunicado distribuido por su oficina.

En cuanto al conflicto, a la vista de que Trump reivindicó que Israel habría sido "barrido" por Irán sin la intervención de Washington en la contienda, Netanyahu ha admitido que "una parte enorme" de este conflicto tiene carácter "defensivo". Con todo, ha reivindicado las acciones llevadas a cabo hasta ahora: "no cabe duda de que estamos rompiéndoles los huesos y de que seguimos activos".