Trump quiere repetir el modelo de Venezuela en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en mente para Irán un modelo similar al que utilizó tras su irrupción militar en Venezuela, cuando, contra todo pronóstico, descartó a María Corina Machado para liderar la nueva etapa en el país y asumió el ascenso de la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, a la presidencia del país caribeño.

Ahora, con la vista puesta en el país centroasiático, y tras haber acabado con la vida de su líder supremo, el ayatolá Jamenei, ha minimizado las posibilidades del heredero del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, de tomar el poder tras un eventual cambio de régimen en la república islámica. "Alguien de dentro sería más apropiado", ha opinado.

"Alguien que esté allí, que sea popular, si es que existe esa persona", ha comentado en una rueda de prensa en el Despacho Oval, si bien ha admitido que algunos de los eventuales candidatos que su administración había barajado han muerto en los ataques.

"Muy pronto no conoceremos a nadie", se ha jactado, antes de abundar: "Prácticamente todo ha sido destruido. Lo estamos haciendo muy bien".