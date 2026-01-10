La oposición a Trump sale en defensa de México tras las amenazas
tensión en Latam
Un grupo de 75 congresistas demócratas de Estados Unidos ha remitido una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para rechazar nuevas intervenciones militares en Venezuela y, además, para advertir de que no se acuda a la misma vía en territorio de México sin contar con autorización del Congreso.
En su misiva, argumentan su "drástica oposición" a estas actuaciones en que "podría afectar a la cooperación bilateral" con Venezuela y México en materia de seguridad, además de "perjudicar a empresas estadounidenses y a la política antidroga".
En el caso del país azteca, además, subrayan que "violaría su soberanía y perjudicaría la nueva era de cooperación" que ha propiciado su presidenta, Claudia Sheinbaum.
Ayer mismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró dispuesto a atacar "por tierra" a los cárteles mexicanos, convencido de que son realmente los que "gobiernan" el país centroamericano.
