Para el inversor que está dispuesto a prestar su dinero a una empresa durante más de una década, la pregunta es cuánto le compensa la espera. A cierre de octubre, los bonos en euros de las compañías con buena calificación rendían de media un 4,76% anual en ese plazo, pero buena parte de esa rentabilidad estaba ya al alcance de quien solo asumía prestar sus fondos a uno, dos o tres años: en ese tramo, el mercado ofrecía un 3,66%, un nivel pocas veces visto en los últimos tiempos, alcanzado al calor de la subida de los tipos de interés y primas por riesgo de impago más elevadas.

En detalle sobre esos dos factores, el precio del dinero en euros es ahora más alto que en los años de tipo cero y, sobre esa base, los inversores exigen una prima por asumir el riesgo de que la empresa no les devuelva sus fondos. En concreto, a cierre de octubre, esa prima añadía 0,88 puntos porcentuales al rendimiento de los bonos de uno a tres años, por encima de lo habitual en la última década; y ascendía a 1,27 puntos para los bonos a diez años, algo por debajo de la mediana en el mismo período.

Es por ello que la gestora Muzinich, especializada en deuda empresarial, avala la apuesta por el corto plazo en estos momentos. "Creemos que la deuda corporativa podría ofrecer su mejor oportunidad de compra desde 2023", apunta el gestor Corentin Tarlier en su último informe.

El precio de vender antes de tiempo

La diferencia entre ambos plazos se entiende mejor cuando el inversor necesita vender. Si una compañía empieza a emitir bonos al 4%, quien tenga uno de esa misma empresa que pague un 3% tendrá que ofrecerlo con descuento para encontrar comprador, y esa rebaja será mayor cuanto más tiempo de vida le quede al título.

Muzinich pone cifras a esa diferencia con los bonos en dólares de empresas con calificación BBB, el escalón inferior dentro del llamado grado de inversión. Según sus cálculos, en los títulos de uno a tres años la rentabilidad exigida por el mercado podía subir 2,63 puntos porcentuales antes de que una caída del precio absorbiera el rendimiento de todo un año, pero en los bonos a más de quince años bastaba una subida de apenas medio punto para producir el mismo efecto. Entonces, el margen para soportar un movimiento adverso sería más de cinco veces mayor en la deuda corta.

En todo caso, la elección también tiene una contrapartida. Si los tipos bajan, quien haya comprado a dos años recuperará pronto el dinero, siempre que la empresa pague, pero tendrá que buscarle destino en un mercado que quizá ya ofrezca bastante menos. Quien haya elegido el bono largo conservará el cupón pactado y podría incluso vender con una ganancia si ese interés se vuelve más atractivo.

Deuda cuestionable

Otra salida con más rendimiento es prestar dinero a empresas con una calificación más baja. En el mercado en euros, ese segmento ofrecía de media un 6,41% a finales de octubre, con una prima de 3,83 puntos porcentuales sobre la referencia de mercado.