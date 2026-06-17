Reino Unido financia uranio enriquecido para blindar la electricidad en Ucrania
Guerra en Ucrania
Destina unos 246 millones de euros al suministro de combustible para sus centrales nucleares durante los próximos dos años
Reino Unido ha anunciado un respaldo financiero de 246 millones de euros para asegurar el suministro de uranio enriquecido a Ucrania durante los dos próximos años.
En concreto, la operación permitirá a la empresa británica Urenco suministrar combustible nuclear a Energoatom, el operador estatal ucraniano, con lo que se garantiza que las plantas nucleares existentes puedan seguir produciendo electricidad.
Se trata de un acuerdo fundamental para la seguridad energética de Ucrania, pues Energoatom proporciona más de la mitad de la electricidad del país, tal y como ha apuntado Downing Street con relación a la reunión mantenida entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente Zelenski, en los márgenes de la cumbre del G7 en Francia.
Precisamente en este foro, los líderes de los siete países más industrializados del mundo se han comprometido a reforzar las sanciones al gas y el petróleo de Rusia, desde el convencimiento de que es "el momento adecuado para adoptar medidas adicionales" que conduzcan al fin de la guerra contra Ucrania, y también han anunciado que aumentarán su apoyo al país europeo en materia energética de cara a que "pueda superar el próximo invierno".
Tan solo unos días después de conocerse que Reino Unido había logrado apresar un buque de la flota fantasma con la que Moscú trata de sortear las sanciones actualmente en vigor, Starmer ha recordado que las agresiones rusas ponen en riesgo "la seguridad de toda Europa", de modo que ha apostado por seguir asfixiando los ingresos que alimentan la guerra de Putin. "Estaremos con Ucrania todo el tiempo que sea necesario", se ha reafirmado.
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