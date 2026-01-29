Rusia pide "contención" a Irán y Estados Unidos para evitar el "caos"

Rusia rechaza "el uso de la fuerza" en el golfo Pérsico. En medio de la escalada de declaraciones entre las autoridades de Irán y de Estados Unidos, en las que se ha colado la UE con nuevas sanciones al país islámico, el Kremlin también ha tomado la palabra para advertir de que un nuevo conflicto bélico provocaría "caos" en la región.

Además, Moscú, aliado político de Teherán, ha sostenido que "el potencial negociador de Irán está lejos de agotarse", sumándose así a los esfuerzos del país centroasiático por negociar con la administración que dirige Donald Trump.

En este contexto, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha pedido a todas las partes que "ejerzan la contención y renuncien al uso de la fuerza", pues cualquier movimiento en este sentido traería consigo "caos" y "consecuencias muy peligrosas en términos de desestabilización del sistema de seguridad" en la zona del golfo.

Cuando falta apenas un mes para que se cumplan cuatro años desde que el país que lidera Vladimir Putin decidiese invadir Ucrania para hacerse con su extremo oriental, ahora el gigante soviético defiende buscar mecanismos diplomáticos que eviten un conflicto bélico en el Índico.